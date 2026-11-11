Реформа профосвіти в Україні: як і навіщо коледжі залучають до управління роботодавців

Скільки наглядових рад сформували у коледжах

Українцям розповіли, що у закладах професійної освіти - професійних коледжах - сформовано 138 перших наглядових рад за участю роботодавців (станом на 10 листопада 2026 року).

Уточнюється, що до їхнього складу увійшли понад 500 представників бізнесу.

Це - новий механізм управління професійними коледжами, завдяки якому роботодавці отримують можливість безпосередньо впливати на різні процеси.

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Навіщо професійним коледжам наглядові ради

У МОН нагадали, що нова модель управління передбачена законом України "Про професійну освіту".

Наглядові ради, на відміну від консультативних органів, мають повноваження ухвалювати рішення, які визначають роботу закладів.

Саме вони, зокрема:

затверджують освітні програми - щоб підготовка студентів відповідала актуальним вимогам професій і потребам роботодавців;

- щоб підготовка студентів відповідала актуальним вимогам професій і потребам роботодавців; обирають керівників коледжів (через відкритий конкурс) і визначають показники ефективності їхньої роботи;

коледжів (через відкритий конкурс) і визначають показники ефективності їхньої роботи; затверджують стратегії розвитку закладів - визначаючи пріоритети підготовки фахівців і розвитку коледжів;

закладів - визначаючи пріоритети підготовки фахівців і розвитку коледжів; погоджують фінансові плани ;

; сприяють залученню додаткових ресурсів - для модернізації навчальної бази й розвитку партнерств із підприємствами.

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Де в Україні наглядових рад сформували найбільше

"Наглядові ради вже сформовано в кожному третьому коледжі, де їх створення є обов'язковим", - повідомили в МОН.

Найвищі показники:

в Івано-Франківській області;

у Закарпатській області.

Там наглядові ради створено в усіх закладах професійної освіти, в яких навчається понад 300 студентів.

Крім того, серед лідерів:

Запорізька область (81%);

Полтавська область (79%);

Рівненська область (72%).

Ще у 90 закладах - триває формування наглядових рад. А 131 заклад - готується до їх створення.

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Стратегічне завдання реформи професійної освіти

Заступник міністра освіти й науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній розповів, що "стратегічне завдання реформи професійної освіти - зробити підготовку фахівців максимально наближеною до потреб ринку праці".

"Для цього ми змінюємо підхід до управління коледжами та залучаємо роботодавців до ухвалення ключових рішень", - констатував посадовець.

Він пояснив, що так можна:

забезпечити економіку кваліфікованими фахівцями;

дати випускникам актуальні навички та кращі можливості для працевлаштування.

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Як саме формуються наглядові ради коледжів

В цілому до складу 138 наглядових рад увійшли вже понад 1000 учасників.

Причому представники роботодавців і засновників закладів мають рівне представництво - по 50%.

Зазначається, що найчастіше до наглядових рад від бізнесу входять власники або директори підприємств - 63% від усіх представників бізнесу.

"Саме вони формують попит на кваліфікованих фахівців і добре знають потреби ринку праці", - зауважили у міністерстві.

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Як реально працюють наглядові ради коледжів

Одним із закладів, де наглядова рада вже розпочала роботу, став Колківський центр професійної освіти на Волині.

До її складу увійшли:

роботодавці (які регулярно приймають студентів на виробничу практику та працевлаштовують випускників);

представники влади;

багаторічний партнер закладу з Естонії.

На першому засіданні рада затвердила ключові показники ефективності роботи коледжу на навчальний рік.

Було визначено, зокрема, такі цілі:

працевлаштування або продовження навчання щонайменше 75% випускників;

забезпечення виробничою практикою всіх студентів;

оновлення освітніх програм за всіма професійними кваліфікаціями спільно з роботодавцями.

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"Для нас було важливо залучити до наглядової ради людей, які знають наш заклад і зацікавлені в його розвитку", - поділилась директорка Колківського центру професійної освіти Людмила Панасюк.

Вона нагадала, що роботодавці розуміють, яких фахівців потребують підприємства, і можуть допомогти оновлювати освітні програми.

"Наша стратегічна мета - створення Центру професійної досконалості, де молодь і дорослі зможуть здобувати сучасні професійні навички. І наглядова рада має стати командою, яка допоможе нам реалізувати ці зміни", - підсумувала очільниця навчального закладу.