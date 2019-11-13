Верховная рада в среду приняла в первом чтении законопроект об обороте сельскохозяйственной земли. Парламент поддержал за основу документ, разработанный членами аграрного комитета Рады (№2178-10). Он предусматривает, что уже с октября 2020 года в Украине можно будет проводить операции купли-продажи земли, но при ряде ограничений.

В документе прописаны лимиты, в пределах которых возможна концентрация угодий в одних руках: компания или физлицо не смогут владеть более чем 35% с/х земли на территории объединенной территориальной общины, 8% в области и 0,5% в стране. Вместе с тем в проекте предусмотрено преимущественное право купить землю для того, кто ее арендует. Но, вероятней всего, в дальнейшем из этого правила исключат компании с иностранным капиталом.

В базовой версии законопроекта речь также идет о том, что нерезиденты смогут покупать землю только с 2024 года. Но, по договоренности с президентом Владимиром Зеленским, в "Слуге народа" решили полностью исключить иностранцев с рынка при доработке проекта закона ко второму чтению.

Законопроект аграрного комитета является альтернативным к проекту, который в сентябре предложил Кабинет министров. В варианте правительства требования к иностранцам были прописаны более мягко.

Среди прочего, Кабмин считал целесообразным допустить иностранный капитал на рынок земли, но при условии, что компании, которые будут покупать угодья, должны регистрироваться в Украине. В ходе обсуждений внутри команды власти такая модель рынка была отброшена. И тем не менее этого оказалось недостаточно, чтобы фракция президента в полном составе поддержала реформу.

"Или дружим, или воюем"

Голосование за земельную реформу могло стать первым по-настоящему серьезным провалом монобольшинства "Слуги народа". Чтобы этого не случилось, пришлось вмешаться лично президенту Владимиру Зеленскому.

Дело в том, что часть мажоритарщиков не столько против рынка земли как такового или продажи земли иностранцам, сколько не хотят объясняться со своими избирателями на округах, которые преимущественно против этой реформы.

Еще в понедельник президент записал видеообращение, в котором пообещал вынести вопрос о возможности продажи земли иностранцам на всеукраинский референдум. Этим он успокоил часть депутатов своей фракции. Но, как писало РБК-Украина, еще во вторник вечером твердой уверенности в том, что голоса за рынок земли найдутся, не было.

Тем более, что рассчитывать "Слуга народа" могла только на собственные силы при небольшой поддержке внефракционных депутатов. "Батькивщина", "Оппозиционная платформа "За життя", "Европейская солидарность" и группа "За майбутне" о своем неприятии земельной реформы заявили еще накануне.

С самого утра под Радой было много желающих высказать свое недовольство земельной реформой (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В среду утром о нежелании поддерживать законопроект №2178-10 заявили и во фракции "Голос". Ее глава Сергей Рахманин предложил отложить рассмотрение земельного вопроса и продолжить консультации.

Убеждать депутатов своей фракции в среду утром приехал лично президент. По словам одного из нардепов от СН, дискуссия была достаточно жесткой.

"Зеленский дал понять, что вопрос стоит так: или мы дружим, или мы воюем", – передал настроение главы государства собеседник. Несмотря на жесткий разговор, "слугам" далось найти компромисс с Зеленским. По словам собеседника, к тому моменту, когда в зале началось рассмотрение земельного вопроса, у руководства фракции была уверенность в наличии 226 "плюс" голосов.

Тогда как другой источник в "Слуге народа" утверждает, что поиск голосов за реформу продолжался и после утреннего заседания фракции. "До обеда было 50 на 50. Точно никто не знал, хватит ли голосов внутри фракции, чтобы не провалить голосование", – объяснил нардеп. Но, по его словам, дискуссия с Зеленским не была враждебной. "Он, по сути, повторил текст своего видеообращения и сказал, что проект будет доработан ко второму чтению", - объяснил депутат СН.

На фоне внутренних противоречий в "Слуге народа" различные оппозиционные фракции не прекращали попыток сорвать рассмотрение вопроса, разделив между собой роли. Члены ОПЗЖ окружили трибуну и пытались не допустить к слову министра экономики Тимофея Милованова. Тем временем "Батькивщина" оккупировала часть парламентского президиума.

Длившееся несколько часов обсуждение всех 11 земельных законопроектов постоянно прерывалось криками "Ганьба!" со стороны оппозиционеров, но до первой в нынешнем созыве драки дело так и не дошло.

Оппоненты реформы настаивали на том, что среда – день, в который по графику должны состояться заседания комитетов, и пленарное заседания пора прекращать. В ответ Разумков провел через Раду решение продлить работу в зале до 15 часов, а потом своим решением продлил ее еще на 15 минут.

Очевидно, к тому моменту спикер уже понимал, что голосов за реформу должно хватить. Так и случилось – "Слуга народа" дала 227 голосов (из 252 депутатов во фракции), внефракционные, в том числе Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук – 13 голосов. Итого – 240 "за" законопроект №2178-10 в первом чтении.

Несмотря на протест оппозиции, "Слуге народа" удалось принять земельную реформу в первом чтении (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как рассказали собеседники РБК-Украина в пропрезидентской фракции, удалось склонить к поддержке группу депутатов СН, ориентирующуюся на Игоря Коломойского. Среди внефракционных реформу поддержали четыре из шести депутатов, которые прошли в парламент от "Оппозиционного блока", связанного с Ринатом Ахметовым. Информированный источник издания утверждает, что переговоры с ними велись через бизнес-партнера Ахметова, народного депутата Вадима Новинского (который сам при голосовании воздержался).

При этом "Слуга народа" якобы пообещала этим и другим проголосовавшим "за" внефракционным депутатам учесть их интересы, в частности при выделении субвенций на их округа. В то же время часть фракции СН, которая ориентируется на бизнесмена Илью Павлюка, за земельную реформу не проголосовала.

Реформу загонят в рамки

Нет сомнений, что ко второму чтению законопроект будет еще больше выхолощен, чем сейчас. При доработке документа к нему поступит сотни правок, и многие из них будут поддержаны, считает глава аграрного комитета Николай Сольский.

"Кроме того, что мы даем возможность фермерам выкупить землю в постоянное пользование, будет обсуждаться возможность выкупа для них с рассрочкой в пять лет по цене нормативно-денежной оценки без аукциона той земли, которая у них в договорах аренды", – пояснил после голосования в среду Сольский.

Депутат уверен, что при доработке проекта также будет обсуждаться блок вопросов, связанный с контролем двойного гражданства и с контролем по концентрации угодий. "Однозначно, ко второму чтению будут поступать разные правки, связанные с тем, какие должны быть ограничения в одни руки", – уточнил он.

В команде "Слуги народа" не скрывают, что один из наиболее спорных вопросов, касающийся иностранных инвестиций в рынок земли, можно считать закрытым. Пока не будет принят закон о референдуме и, собственно, до тех пор, пока не состоится волеизъявление граждан, нерезиденты не смогут приобретать с/х землю, в том числе и ту, которую они сегодня арендуют и обрабатывают. Но, по словам Сольского, права аренды их, конечно, никто лишать не будет.

"Это решение компромиссное. Каждый должен в чем-то уступить", – отметил глава комитета.

Уже сейчас понятно, что этот компромисс станет не единственным при доработке документа. И времени, чтобы пройти дистанцию со вторым чтением, у власти осталось не так уж много. "Слуге народа" нужно принять земельный законопроект в целом до Нового года, ведь уже с января закончится действие моратория на продажу с\х земли.