Спустились на землю: как "Слуга народа" Зеленского ищет голоса за земельную реформу

В СН не все согласны поддержать реформу (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада планирует сегодня, 13 ноября, рассматривать несколько законопроектов о рынке земли. Еще в начале недели был риск, что "Слуге народа" не хватит голосов для принятия реформы в первом чтении.

Вопреки требованию президента и Кабинета министров, далеко не все члены СН готовы поддержать продажу земли сельхозназначения. Не говоря уже о депутатах из других фракций, наотрез отказывающихся голосовать за модель реформы, предложенную командой Зеленского.

Сегодня утром фракция СН соберется еще раз для обсуждения этого вопроса. Если им не удастся набрать достаточно голосов за документ, земельный вопрос придется отложить по меньшей мере до декабря. Почему в "Слуге народа" возникли трудности с принятием земельной реформы – в материале РБК-Украина.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия еще в воскресенье в день съезда президентской партии рассказывал журналистам, что земельные законопроекты, которых насчитывается аж одиннадцать, парламент рассмотрит во вторник, 12 ноября. Накануне депутаты от СН должны были обсудить этот вопрос на регулярном собрании фракции в КВЦ "Парковый".

Но рассмотрение земельной реформы перенесли. Причина – за ее принятие просто может не хватить голосов. На поддержку других парламентских фракций, нередко помогающих монобольшинству своими голосами, в "Слуге народа" на этот раз полагаться не могут.

Против открытия рынка земли категорически выступили "Батькивщина", "Оппозиционная платформа "За життя", "Европейская солидарность" и депутатская группа "За майбутнє". Оппозиция уже несколько дней проводит митинги по всей стране и под Верховной радой в частности, которые также влияют на настроения депутатов большинства.

Перечень аргументов против снятия моратория давно известен – от эмоциональных сравнений земли с "матерью, которой не торгуют" до опасений насчет массовой скупки земли транснациональными корпорациями.

"Большие спекулятивные корпоративные структуры глобального мира определили землю как основной товар, который они хотят скупать, располагая триллионами. И поэтому ни в коем случае нельзя сегодня Украине избавиться от этого стратегического ресурса!", – заявила с трибуны во вторник лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Ее однопартийцы тем временем развернули под трибуной зеленый баннер "Нет распродаже украинской земли!" Главное требование "бело-сердечных" – продлить еще на год мораторий на продажу сельхозугодий, а также снять с рассмотрения все законопроекты, касающиеся рынка земли.

Представители ОПЗЖ вышли к трибуне со своим баннером в партийных цветах "Не дадим разворовать землю!" "Хрен вам, а не земля Украины!" – обратился один из лидеров политсилы Вадим Рабинович к "представителям МВФ, Сороса и другим, чьи загребущие руки тянутся к земле Украины". При этом главное требование ОПЗЖ – провести всеукраинский референдум по этому вопросу.

Депутатская группа "За майбутнє", которая иногда помогает монокоалиции своими голосами, призвала власть "через дискуссию достичь истины и компромисса в этом вопросе".

"Евросолидарность", лидер которой Петр Порошенко во времена своей президентской каденции неоднократно высказывался в поддержку рынка земли, голосовать за земельную реформу тоже отказывается.

"Мы за рынок земли, но когда минимальная цена будет высокой, украинский фермер – защищен и будет иметь приоритет", – в общих чертах объяснил позицию фракции депутат Николай Княжицкий.

Таким образом, к вторнику количество депутатов, готовых поддержать законопроект авторства депутатов аграрного комитета (№2178-10), колебалось в пределах минимально необходимых 226, рассказали РБК-Украина собеседники в руководстве "Слуги народа". Потому во фракции решили немного повременить с документом, чтобы точно иметь запас прочности при голосовании.

"Есть вероятность того, что земельные вопросы будут на этой неделе в повестке дня. Но давайте будем смотреть по ситуации. В целом фракция за, но есть много замечаний у разных депутатов. Сейчас мы с этими замечаниями работаем. Идет поиск той модели, которая устроит большинство людей", – заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко.

Во вторник под Радой протестовали сразу и "за" и "против" рынка земли (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По информации РБК-Украина, много несогласных по этому вопросу в президентской фракции среди мажоритарщиков, в частности, избранных в Центральной Украине. Против законопроекта также может выступить группа депутатов из "Слуги народа", ориентирующихся на Игоря Коломойского.

"Критическую позицию по законопроекту о земле занял Александр Дубинский, которого связывают с Коломойским, а также группа из 5-7 близких к нему народных депутатов. Депутаты из Днепра из орбиты Коломойского предварительно готовы голосовать", – отметил один из собеседников во фракции.

Но если все связанные с олигархом члены фракции устроят демарш, то результат будет похож на тот, который был при голосовании за разрешение на арест нардепа Ярослава Дубневича, говорит источник. Тогда набралось лишь 229 голосов "за", из них от фракции Зеленского – только 208. Остальные 35 не голосовали либо воздержались, еще девять – отсутствовали. Позитивное решение стало возможно благодаря фракции "Голос", которая почти в полном составе проголосовала "за".

Кроме того, часть членов фракции "Слуги народа" колеблется в вопросе рынка земли из-за текущих акций протеста. На кого-то повлияло и субботнее заявление Европейского банка реконструкции и развития, рассказал источник в монокоалиции.

Управляющий партнер банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил, что поспешное введение земельной реформы в Украине может привести к необратимым ошибкам. Правда, на следующий день в ЕБРР заявили о полной поддержке рынка земли, аналогичное заявление сделали и во Всемирном банке.

"В вопросе рынка земли есть эмоциональная составляющая. Например, депутату позвонила мама, проживающая где-то в регионе, и сказала, мол, как ты можешь, это нельзя поддерживать и тому подобное. И все, человек изменил позицию", – рассказал один из собеседников в монобольшинстве.

Свою роль сыграло и видеообращение Владимира Зеленского, сделанное в понедельник. Президент предложил между первым и вторым чтением откорректировать законопроект, указав, что возможность продажи земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме, дата которого неизвестна.

Для кого-то из "Слуги народа" это стало аргументом в пользу земельной реформы. В то же время более либерально настроенные члены фракции, поддерживающие максимально рыночный подход к земельному вопросу, наоборот, остались недовольны этой идеей.

"Если навскидку, сейчас 1-2 человека в каждой из 15 наших групп не готовы поддерживать законопроект, но ситуация постоянно меняется. Если мы сейчас вынесем его в зал и провалим, то мы сможем вернуться к нему только на следующей сессии в феврале. И тогда под конец этого года у нас возникнет технический вопрос, что нам делать с мораторием – продолжать или нет", – пояснил один из парламентариев от СН.

Единственным союзником для "Слуги народа" в голосовании за земельную реформу может стать "Голос". Также во фракции Зеленского рассчитывают на поддержку около десяти внефракционных депутатов, связанных с крупным аграрным бизнесом.

В отличие от других фракций и групп, партия Вакарчука пока не заявляла о своей категоричной позиции по поводу комитетского законопроекта. Четкой готовности поддерживать этот документ "Голос" также не демонстрирует.

Среди всех 11 земельных законопроектов приоритетным для власти является не внесенный правительством №2178, а альтернативный, написанный депутатами от "Слуги народа" под номером 2178-10, который был поддержан профильным комитетом.

В нем устанавливается запрет на продажу земли компаниям с иностранным капиталом до 2024 года, а также ограничения на концентрацию угодий в пределах одной территориальной общины, а не только одной области или страны в целом.

"Если бы мы знали последнюю версию законопроекта, мы бы могли сказать свою позицию. Сейчас мы услышали селфи-обращение уважаемого гаранта Конституции, и теперь очень тяжело понять, что все-таки будет поставлено на голосование. Как только мы увидим, в каком виде законопроект будет вынесен на голосование, я смогу сказать о позиции фракции", — сказал РБК-Украина замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Один из соратников Вакарчука также высказывал опасения, что на разных этапах прохождения законопроекта туда могут внести массу правок, которые полностью извратят изначальную концепцию земельного рынка.

Земельный вопрос "Слуга народа" планирует обсудить на заседании фракции в среду утром. По информации РБК-Украина, на заседание могут прийти премьер Алексей Гончарук, а также представители Офиса президента или даже сам президент.

У парламента еще есть время до конца года, чтобы отозвать комитетский законопроект о рынке земли и внести доработанный, заявила в понедельник представитель Кабмина в Верховной раде Ирина Верещук. По ее мнению, поддержанный аграрным комитетом проект №2178-10 пока достаточно "сырой".

Уже вечером во вторник в повестке дня Рады на 13 ноября появились все 11 проектов. И, как пояснила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, "основной вариант – голосовать за альтернативный депутатский законопроект №2178-10".

Но даже если руководству фракции и команде президента удастся убедить "слуг" его поддержать, не факт, что дело дойдет до голосования, а не закончится блокированием трибуны оппозиционными партиями или не сорвется из-за протестов под стенами парламента, что уже не раз наблюдалось в Раде во время рассмотрения судьбоносных для страны решений.