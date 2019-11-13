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Зеленский собирал фракцию "Слуги народа" из-за рынка земли

Новости » Политика     13.11.2019 - 11:48
Зеленский собирал фракцию "Слуги народа" из-за рынка земли
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский просил поддержать законопроект в первом чтении

Президент Украины Владимир Зеленский утром 13 ноября собирал фракцию "Слуги народа" из-за вопросов рынка земли. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил депутат от фракции СН Никита Потураев.

По его словам, на встрече с Зеленским депутаты обсуждали рынок земли.

"Говорили о долгом пути к этому закону. Это коллеги из комитета провели десятки встреч. Между первым и вторым чтением все надо учесть, и позицию президента", - отметил Потураев.

Он подчеркнул, что ко второму чтению законопроекта об обороте земли будут внесены правки.

"Первое чтение это всегда политическое решение. Это простая процедура. Можно просто поправить между первым и вторым", - добавил нардеп.

Напомним, ранее представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук в комментарии РБК-Украина заявила, что фракции "Слуга народа" не хватит голосов за проект закона об обороте сельскохозяйственных земель.

Отметим, сегодняшнее заседание Верховной рады началось с того, что большинство фракций выступили против вынесения законопроекта о рынке земли на голосование в первом чтении. В связи с этим спикер ВР Дмитрий Разумков собрал совещание с главами фракций по вопросу рынка земли.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийРынок землиСлуга народа
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