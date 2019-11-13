Верховна рада в середу прийняла в першому читанні законопроект про обіг сільськогосподарської землі. Парламент підтримав за основу законопроект, розроблений членами аграрного комітету Ради (№2178-10). Він передбачає, що вже з жовтня 2020 року в Україні можна буде проводити операції купівлі-продажу землі, але з рядом обмежень.

В документі прописані ліміти, в межах яких можлива концентрація угідь в одних руках: компанія або фізособа не зможуть володіти більш ніж 35% с/г землі на території об'єднаної територіальної громади, 8% в області і 0,5% в країні. Разом з тим у проекті передбачено переважне право купити землю для того, хто її орендує. Але, найвірогідніше, в подальшому з цього правила виключать компанії з іноземним капіталом.

В базовій версії законопроекту також йдеться про те, що нерезиденти зможуть купувати землю лише з 2024 року. Але за домовленістю з президентом Володимиром Зеленським у "Слузі народу" вирішили повністю виключити іноземців з ринку при доопрацюванні проекту закону до другого читання.

Законопроект аграрного комітету є альтернативним до проекту, який у вересні запропонував Кабінет міністрів. У варіанті уряду вимоги до іноземців були прописані більш м'яко.

Серед іншого, Кабмін вважав доцільним допустити іноземний капітал на ринок землі, але за умови, що компанії, які будуть купувати угіддя, повинні реєструватися в Україні. В ході обговорень всередині команди влади така модель ринку була відкинута. І тим не менше цього виявилося недостатньо, щоб фракція президента в повному складі підтримала реформу.

"Або дружимо, або воюємо"

Голосування за земельну реформу могло стати першим по-справжньому серйозним провалом монобільшості "Слуги народу". Щоб цього не сталося, довелося втрутитися особисто президенту Володимиру Зеленському.

Річ у тім, що частина мажоритарників не стільки проти ринку землі як такого або продажу землі іноземцям, скільки не хочуть давати пояснення своїм виборцями на округах, які переважно проти цієї реформи.

Ще у понеділок президент записав відеозвернення, в якому пообіцяв винести питання про можливість продажу землі іноземцям на всеукраїнський референдум. Цим він заспокоїв частину депутатів своєї фракції. Але, як писало РБК-Україна, ще у вівторок ввечері твердої впевненості в тому, що голоси за ринок землі знайдуться, не було.

Тим більше, що розраховувати "Слуга народу" могла тільки на власні сили при невеликій підтримці позафракційних депутатів. "Батьківщина", "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність" і група "За майбутнє" про своє неприйняття земельної реформи заявили ще напередодні.

З самого ранку під Радою було багато бажаючих висловити своє невдоволення земельною реформою (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У середу вранці про небажання підтримувати законопроект №2178-10 заявили і у фракції "Голос". Її голова Сергій Рахманін запропонував відкласти розгляд земельного питання і продовжити консультації.

Переконувати депутатів своєї фракції в середу вранці приїхав особисто президент. За словами одного з нардепів від СН, дискусія була досить жорсткою.

"Зеленський дав зрозуміти, що питання стоїть так: або ми дружимо, або ми воюємо", – передав настрій глави держави співрозмовник. Незважаючи на жорстку розмову, "слугам" далося знайти компроміс із Зеленським. За словами співрозмовника, до того моменту, коли в залі почався розгляд земельного питання, у керівництва фракції була впевненість у наявності 226 "плюс" голосів.

Тоді як інше джерело в "Слузі народу" стверджує, що пошук голосів за реформу тривав і після ранкового засідання фракції. "До обіду було 50 на 50. Точно ніхто не знав, чи вистачить голосів всередині фракції, щоб не провалити голосування", – пояснив нардеп. Але, за його словами, дискусія із Зеленським не була ворожою. "Він, по суті, повторив текст свого відеозвернення і сказав, що проект буде доопрацьований до другого читання", - пояснив депутат СН.

На тлі внутрішніх протиріч у "Слузі народу" різні опозиційні фракції не припиняли спроб зірвати розгляд питання, розділивши між собою ролі. Члени ОПЗЖ оточили трибуну і намагалися не допустити до слова міністра економіки Тимофія Мілованова. Тим часом "Батьківщина" окупувала частину парламентської президії.

Обговорення всіх 11 земельних законопроектів, яке тривало кілька годин, постійно переривалося криками "Ганьба!" з боку опозиціонерів, але до першої в нинішньому скликанні бійки справа так і не дійшла.

Опоненти реформи наполягали на тому, що середа – день, в який за графіком повинні відбутися засідання комітетів, і пленарне засідання пора припиняти. У відповідь Разумков провів через Раду рішення продовжити роботу в залі до 15 години, а потім своїм рішенням продовжив її ще на 15 хвилин.

Очевидно, до того моменту спікер вже розумів, що голосів за реформу повинно вистачити. Так і сталося – "Слуга народу" дала 227 голосів (з 252 депутатів у фракції), позафракційні, зокрема Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук – 13 голосів. Разом – 240 "за" законопроект №2178-10 в першому читанні.

Незважаючи на протест опозиції, "Слузі народу" вдалося прийняти земельну реформу в першому читанні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як розповіли співрозмовники РБК-Україна в пропрезидентській фракції, вдалося схилити до підтримки групу депутатів СН, яка орієнтується на Ігоря Коломойського. Серед позафракційних реформу підтримали чотири з шести депутатів, які пройшли до парламенту від "Опозиційного блоку", пов'язаного з Рінатом Ахметовим. Поінформоване джерело видання стверджує, що переговори з ними велися через бізнес-партнера Ахметова, народного депутата Вадима Новинського (який сам при голосуванні утримався).

При цьому "Слуга народу" нібито пообіцяла цим та іншим позафракційним депутатам, котрі проголосували "за", врахувати їхні інтереси, зокрема при виділенні субвенцій на їх округи. У той же час частина фракції СН, яка орієнтується на бізнесмена Іллю Павлюка, за земельну реформу не проголосувала.

Реформу заженуть в рамки

Немає сумнівів, що до другого читання законопроект буде ще більше вихолощений, ніж зараз. При доопрацюванні документа до нього надійдуть сотні правок, і багато з них будуть підтримані, вважає глава аграрного комітету Микола Сольський.

"Крім того, що ми даємо можливість фермерам викупити землю у постійне користування, обговорюватиметься можливість викупу для них з розстрочкою на п'ять років за ціною нормативно-грошової оцінки без аукціону тієї землі, яка у них в договорах оренди", – пояснив після голосування в середу Сольський.

Депутат впевнений, що при доопрацюванні проекту також буде обговорюватися блок питань, пов'язаний з контролем подвійного громадянства і з контролем над концентрацією угідь. "Однозначно, до другого читання будуть надходити різні правки, пов'язані з тим, які повинні бути обмеження в одні руки", – уточнив він.

В команді "Слуги народу" не приховують, що одне з найбільш спірних питань, яке стосується іноземних інвестицій у ринок землі, можна вважати закритим. Поки не буде прийнятий закон про референдум і, власне, до тих пір, поки не відбудеться волевиявлення громадян, нерезиденти не зможуть купувати с/г землю, зокрема й ту, яку вони сьогодні орендують і обробляють. Але, за словами Сольського, права оренди їх, звичайно, ніхто позбавляти не буде.

"Це компромісне рішення. Кожен має чимось поступитися", – зазначив глава комітету.

Вже зараз зрозуміло, що цей компроміс стане не єдиним при доопрацюванні документу. І часу, щоб пройти дистанцію з другим читанням, у влади залишилося не так вже й багато. "Слузі народу" потрібно прийняти земельний законопроект в цілому до Нового року, адже вже із січня закінчиться дія мораторію на продаж с\г землі.