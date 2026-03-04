Реєстрація на НМТ-2026: як створити свій кабінет і що стане підставою для відмови

Головне:

Як довго триває основний період реєстрації

Основний період реєстрації осіб, які мають намір взяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ), триває у 2026 році:

з 5 березня;

до 2 квітня.

Порядок реєстрації визначено при цьому наказом №243/45637 Міністерства освіти й науки України.

Реєстрація для участі в основній сесії НМТ-2026 триває з 5 березня до 2 квітня (інфографіка: testportal.gov.ua)

Як треба підготуватись до початку реєстрації

Згідно з інформацією Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), щоб процес реєстрації для участі в НМТ пройшов швидко та без ускладнень, майбутнім вступникам потрібно заздалегідь:

ознайомитися з процедурою;

підготувати всі необхідні документи.

Так, потенційним учасникам та учасницям НМТ потрібно зробити електронні фото- / сканкопії:

документа, що посвідчує особу (на підставі якого буде здійснюватись реєстрація);

документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або такого, який підтверджує його відсутність;

документа, що містить інформацію про освіту (довідки з місця навчання).

Для реєстрації на НМТ-2026 потрібно підготувати е-копії деяких документів (інфографіка: testportal.gov.ua)

"Рекомендуємо зберегти документи в електронному вигляді на комп'ютері або іншому носії", - додали в УЦОЯО.

Уточнюється, що під час роботи із сервісом реєстрації це дасть змогу швидко та коректно завантажити відповідні файли до електронної реєстраційної форми.

Чи обов'язкова довідка з місця навчання

В УЦОЯО повідомили, що випускники та випускниці поточного року мають підготувати копію довідки з місця навчання - вона підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2026 році.

При цьому довідка має відповідати встановленому зразку (його можна завантажити за посиланням).

Зразок довідки з місця навчання (скриншот: testportal.gov.ua/nmt-2026)

"Довідка із закладу освіти за зразком - запорушка успішної реєстрації", - наголосили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Крім того, увагу потенційних учасників НМТ звернули нате, що в довідці має бути зазначено: "Він (вона) у 2026 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (назва закладу освіти)".

Тобто довідка, в якій напишуть іншу фразу (наприклад: "Він (вона) навчається в (клас) в (назва закладу освіти)"), або в якій не буде підпису керівника закладу, або в якій не зазначать номера та дати її видавання - не буде підтвердженням факту здобуття особою повної загальної середньої освіти у 2026 році.

Це стане підставою для відмови в реєстрації - допоки випускник / випускниця (особа, яка її завантажила) не замінить неправильно оформлений документ на складений згідно з вимогами.

Що робити тим, хто навчається за кордоном

За даними УЦОЯО, ті вступники та вступниці, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному році в закладі освіти поза межами України, мають завантажити копію нотаріально засвідченого перекладу довідки з місця навчання - із закордонного закладу освіти.

У ній також має бути зазначено, що "Він (вона) завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2026 року в (назва закордонного закладу освіти)".

Що робити тим, хто випустився раніше

Випускникам та випускницям минулих років для реєстрації на НМТ-2026 потрібно підготувати копію одного з таких документів:

документа про повну загальну середню освіту;

документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

документа про здобутий освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

документа про здобутий ступінь вищої освіти.

"Їх можна надати, надіславши за допомогою застосунку "Дія", - уточнили в УЦОЯО.

Крім того, випускники минулих років можуть надати виписку з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО (вона підтверджує наявність в ньому одного із зазначених документів про освіту).

Якщо ж потенційні учасники НМТ-2026 здобули повну загальну середню освіту в закордонному закладі освіти, необхідто завантажити копію відповідного документа (який би підтвердив цей факт).

"Якщо документ оформлено іноземною мовою, необхідно додати нотаріально засвідчений його переклад", - нагадали в УЦОЯО.

Як створити персональний кабінет

Для того, щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику або вступниці потрібно створити персональний кабінет на веб-сайті УЦОЯО (за допомогою спеціального сервісу).

Це можна зробити по-різному:

або шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі;

або автоматично - скориставшись застосунком "Дія".

Вхід до персонального кабінету вступника (скриншот: https://my.testportal.gov.ua/cabinet/login)

Насамкінець в УЦОЯО зауважили, що в разі створення кабінету учасника НМТ за допомогою застосунку "Дія", вступникам та вступницям не потрібно завантажувати:

документ, що посвідчує особу;

документ про підтвердження / відсутність РНОКПП;

документ про здобуття повної загальної середньої освіти (випускникам і випускницям минулого року).

"Вони завантажаться автоматично. Випускники й випускниці поточного року мають завантажити лише довідку із закладу освіти", - підсумували фахівці Українського центру оцінювання якості освіти.