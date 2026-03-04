Реєстрація на НМТ-2026: як створити свій кабінет і що стане підставою для відмови

Реєстрація на НМТ-2026 доступна з 5 березня. Проте відсутність всього лиш одного документа або помилка в ньому стане підставою для відмови.
Докладніше про те, як підготуватись до реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), без яких документів ніяк не обійтись та як відбувається створення персонального кабінету, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Основний період реєстрації осіб, які мають намір взяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ), триває у 2026 році:
Порядок реєстрації визначено при цьому наказом №243/45637 Міністерства освіти й науки України.
Згідно з інформацією Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), щоб процес реєстрації для участі в НМТ пройшов швидко та без ускладнень, майбутнім вступникам потрібно заздалегідь:
Так, потенційним учасникам та учасницям НМТ потрібно зробити електронні фото- / сканкопії:
"Рекомендуємо зберегти документи в електронному вигляді на комп'ютері або іншому носії", - додали в УЦОЯО.
Уточнюється, що під час роботи із сервісом реєстрації це дасть змогу швидко та коректно завантажити відповідні файли до електронної реєстраційної форми.
В УЦОЯО повідомили, що випускники та випускниці поточного року мають підготувати копію довідки з місця навчання - вона підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2026 році.
При цьому довідка має відповідати встановленому зразку (його можна завантажити за посиланням).
"Довідка із закладу освіти за зразком - запорушка успішної реєстрації", - наголосили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Крім того, увагу потенційних учасників НМТ звернули нате, що в довідці має бути зазначено: "Він (вона) у 2026 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (назва закладу освіти)".
Тобто довідка, в якій напишуть іншу фразу (наприклад: "Він (вона) навчається в (клас) в (назва закладу освіти)"), або в якій не буде підпису керівника закладу, або в якій не зазначать номера та дати її видавання - не буде підтвердженням факту здобуття особою повної загальної середньої освіти у 2026 році.
Це стане підставою для відмови в реєстрації - допоки випускник / випускниця (особа, яка її завантажила) не замінить неправильно оформлений документ на складений згідно з вимогами.
За даними УЦОЯО, ті вступники та вступниці, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному році в закладі освіти поза межами України, мають завантажити копію нотаріально засвідченого перекладу довідки з місця навчання - із закордонного закладу освіти.
У ній також має бути зазначено, що "Він (вона) завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2026 року в (назва закордонного закладу освіти)".
Випускникам та випускницям минулих років для реєстрації на НМТ-2026 потрібно підготувати копію одного з таких документів:
"Їх можна надати, надіславши за допомогою застосунку "Дія", - уточнили в УЦОЯО.
Крім того, випускники минулих років можуть надати виписку з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО (вона підтверджує наявність в ньому одного із зазначених документів про освіту).
Якщо ж потенційні учасники НМТ-2026 здобули повну загальну середню освіту в закордонному закладі освіти, необхідто завантажити копію відповідного документа (який би підтвердив цей факт).
"Якщо документ оформлено іноземною мовою, необхідно додати нотаріально засвідчений його переклад", - нагадали в УЦОЯО.
Для того, щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику або вступниці потрібно створити персональний кабінет на веб-сайті УЦОЯО (за допомогою спеціального сервісу).
Це можна зробити по-різному:
Насамкінець в УЦОЯО зауважили, що в разі створення кабінету учасника НМТ за допомогою застосунку "Дія", вступникам та вступницям не потрібно завантажувати:
"Вони завантажаться автоматично. Випускники й випускниці поточного року мають завантажити лише довідку із закладу освіти", - підсумували фахівці Українського центру оцінювання якості освіти.
