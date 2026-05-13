Реєстрація на іспити в магістратуру та аспірантуру завершується: як подати заявку

14 травня в Україні добігає кінця термін реєстрації для участі в Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ). Це останній шанс для майбутніх магістрантів та аспірантів подати документи для проходження тестування.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Реєстрація на іспити триває в приймальних комісіях закладів вищої освіти. Отримати екзаменаційний листок, який є головним документом для допуску до тестування, можна двома способами:
Після реєстрації вступник отримує доступ до "Кабінету учасника вступних випробувань" за номером екзаменаційного листка та вказаним у ньому PIN-кодом.
Станом на сьогодні бажання складати вступні іспити виявили вже десятки тисяч українців. Зараз цифри виглядають так:
Для тих, хто успішно пройде реєстрацію, наступним важливим етапом стане отримання перепусток.
Учасники основної сесії отримають запрошення у своїх персональних кабінетах до 19 червня. У них буде вказано точну дату, час та місце проведення тестування як в Україні, так і за кордоном.
