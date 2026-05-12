МОН скасувало обмеження на поновлення у вишах: що зміниться для студентів
Міністерство освіти і науки України скасувало наказ №910, який встановлював бар’єри для поновлення та переведення студентів на денну або дуальну форми навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.
Головне:
- Скасування заборони: Студенти знову можуть вільно поновлюватися або переводитися на очну форму навчання.
- Причина втручання: Наказ №910 визнано судом протиправним через порушення конституційного права на освіту.
- Врахування правок: Новий проєкт наказу МОН вже розробляється з урахуванням пропозицій Офісу Омбудсмена.
Бар'єри через мобілізацію
Раніше МОН запровадило обмеження, обґрунтовуючи їх мобілізаційними процесами в країні. Однак, за словами Дмитра Лубінця, ці правила застосовувалися і до невійськовозобов’язаних категорій, зокрема жінок.
Це позбавляло багатьох студентів можливості навчатися за спеціальностями, де не передбачена заочна форма.
"Я системно реагував: надсилав до профільного міністерства пропозиції змін до наказу, вніс офіційне подання, зафіксував проблему у Щорічній доповіді за 2025 рік", - наголосив Омбудсмен.
Куди звертатися у разі порушень
Якщо права на здобуття освіти продовжують порушуватися, громадяни можуть звернутися до Офісу Омбудсмена:
- Адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ;
- E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua;
- Телефони: 1678 або 044 299 74 08.
