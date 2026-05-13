Образование

Регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру завершается: как подать заявку

16:22 13.05.2026 Ср
2 мин
На ЕВЭ и ЕФВИ подались уже более 80 тысяч человек. Что нужно для регистрации?
aimg Василина Копытко
Зарегистрироваться на экзамены можно очно и дистанционно (фото: Getty Images)

14 мая в Украине подходит к концу срок регистрации для участия в Едином вступительном экзамене (ЕВЭ) и Едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ). Это последний шанс для будущих магистрантов и аспирантов подать документы для прохождения тестирования.

Главное:

  • Дедлайн: Регистрация завершается 14 мая.
  • Способы подачи: Лично в ВУЗе или дистанционно с использованием КЭП.
  • Масштабы: На экзамены уже подались более 80 тысяч человек (магистранты и аспиранты вместе).
  • Следующий шаг: Получение приглашений-пропусков в кабинетах до 19 июня.

Последний день регистрации: что стоит знать

Регистрация на экзамены продолжается в приемных комиссиях высших учебных заведений. Получить экзаменационный листок, который является главным документом для допуска к тестированию, можно двумя способами:

  • Очно - обратившись в приемную комиссию любого вуза.
  • Дистанционно - отправив документы по электронной почте. В этом случае поступающий обязательно должен иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) для идентификации личности.

После регистрации абитуриент получает доступ к "Кабинету участника вступительных испытаний" по номеру экзаменационного листа и указанному в нем PIN-коду.

Статистика вступительной кампании

На сегодня желание сдавать вступительные экзамены изъявили уже десятки тысяч украинцев. Сейчас цифры выглядят так:

  • Более 69 тысяч - общее количество зарегистрированных будущих магистрантов.
  • Более 3 тысяч человек из этого числа планируют сдавать ЕВЭ и ЕФВИ за рубежом.
  • Более 11 тысяч - будущие аспиранты, которые зарегистрировались для участия в ЕВЭ и специальном экзамене по методологии научных исследований.

Когда ждать приглашения

Для тех, кто успешно пройдет регистрацию, следующим важным этапом станет получение пропусков.

Участники основной сессии получат приглашения в своих персональных кабинетах до 19 июня. В них будет указана точная дата, время и место проведения тестирования как в Украине, так и за рубежом.

Читайте также о том, что Министерство образования и науки Украины отменило приказ №910, который ограничивал восстановление и перевод студентов на дневную или дуальную формы обучения. Сейчас Министерство разрабатывает новый проект приказа.

Ранее мы писали о том, что вскоре в Украине стартует НМТ-2026. Участники смогут узнать дату, время и место сдачи экзамена в персональных кабинетах. Сообщение об этом поступит не позднее, чем за 10 дней до начала основных сессий.

