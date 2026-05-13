Регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру завершается: как подать заявку

Последний день регистрации: что стоит знать

Регистрация на экзамены продолжается в приемных комиссиях высших учебных заведений. Получить экзаменационный листок, который является главным документом для допуска к тестированию, можно двумя способами:

Очно - обратившись в приемную комиссию любого вуза.

- обратившись в приемную комиссию любого вуза. Дистанционно - отправив документы по электронной почте. В этом случае поступающий обязательно должен иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) для идентификации личности.

После регистрации абитуриент получает доступ к "Кабинету участника вступительных испытаний" по номеру экзаменационного листа и указанному в нем PIN-коду.

Статистика вступительной кампании

На сегодня желание сдавать вступительные экзамены изъявили уже десятки тысяч украинцев. Сейчас цифры выглядят так:

Более 69 тысяч - общее количество зарегистрированных будущих магистрантов.

- общее количество зарегистрированных будущих магистрантов. Более 3 тысяч человек из этого числа планируют сдавать ЕВЭ и ЕФВИ за рубежом.

человек из этого числа планируют сдавать ЕВЭ и ЕФВИ за рубежом. Более 11 тысяч - будущие аспиранты, которые зарегистрировались для участия в ЕВЭ и специальном экзамене по методологии научных исследований.

Когда ждать приглашения

Для тех, кто успешно пройдет регистрацию, следующим важным этапом станет получение пропусков.

Участники основной сессии получат приглашения в своих персональных кабинетах до 19 июня. В них будет указана точная дата, время и место проведения тестирования как в Украине, так и за рубежом.