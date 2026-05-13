Головна » Життя » Освіта

Реєстрація на іспити в магістратуру та аспірантуру завершується: як подати заявку

16:22 13.05.2026 Ср
На ЄВІ та ЄФВВ подались уже понад 80 тисяч осіб. Що потрібно для реєстрації?
aimg Василина Копитко
Зареєструватись на іспити можна очно та дистанційно (фото: Getty Images)
14 травня в Україні добігає кінця термін реєстрації для участі в Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ). Це останній шанс для майбутніх магістрантів та аспірантів подати документи для проходження тестування.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Головне:

  • Дедлайн: Реєстрація завершується 14 травня.
  • Способи подачі: Особисто у ВНЗ або дистанційно з використанням КЕП.
  • Масштаби: На іспити вже подалися понад 80 тисяч осіб (магістранти та аспіранти разом).
  • Наступний крок: Отримання запрошень-перепусток у кабінетах до 19 червня.

Останній день реєстрації: що варто знати

Реєстрація на іспити триває в приймальних комісіях закладів вищої освіти. Отримати екзаменаційний листок, який є головним документом для допуску до тестування, можна двома способами:

  • Очно - звернувшись до приймальної комісії будь-якого вишу.
  • Дистанційно - надіславши документи електронною поштою. У цьому випадку вступник обов’язково повинен мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) для ідентифікації особи.

Після реєстрації вступник отримує доступ до "Кабінету учасника вступних випробувань" за номером екзаменаційного листка та вказаним у ньому PIN-кодом.

Статистика вступної кампанії

Станом на сьогодні бажання складати вступні іспити виявили вже десятки тисяч українців. Зараз цифри виглядають так:

  • Понад 69 тисяч - загальна кількість зареєстрованих майбутніх магістрантів.
  • Понад 3 тисячі осіб із цього числа планують складати ЄВІ та ЄФВВ за кордоном.
  • Понад 11 тисяч - майбутні аспіранти, які зареєструвалися для участі в ЄВІ та спеціальному іспиті з методології наукових досліджень.

Коли чекати на запрошення

Для тих, хто успішно пройде реєстрацію, наступним важливим етапом стане отримання перепусток.

Учасники основної сесії отримають запрошення у своїх персональних кабінетах до 19 червня. У них буде вказано точну дату, час та місце проведення тестування як в Україні, так і за кордоном.

Міністерство освіти і науки України скасувало наказ №910, який обмежував поновлення та переведення студентів на денну або дуальну форми навчання. Зараз Міністерство розробляє новий проєкт наказу.

Невдовзі в Україні стартує НМТ-2026. Учасники зможуть дізнатися дату, час і місце складання іспиту у персональних кабінетах. Повідомлення про це надійде не пізніше, ніж за 10 днів до початку основних сесій.

Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
