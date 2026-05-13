Реєстрація на іспити в магістратуру та аспірантуру завершується: як подати заявку
14 травня в Україні добігає кінця термін реєстрації для участі в Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ). Це останній шанс для майбутніх магістрантів та аспірантів подати документи для проходження тестування.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Дедлайн: Реєстрація завершується 14 травня.
- Способи подачі: Особисто у ВНЗ або дистанційно з використанням КЕП.
- Масштаби: На іспити вже подалися понад 80 тисяч осіб (магістранти та аспіранти разом).
- Наступний крок: Отримання запрошень-перепусток у кабінетах до 19 червня.
Останній день реєстрації: що варто знати
Реєстрація на іспити триває в приймальних комісіях закладів вищої освіти. Отримати екзаменаційний листок, який є головним документом для допуску до тестування, можна двома способами:
- Очно - звернувшись до приймальної комісії будь-якого вишу.
- Дистанційно - надіславши документи електронною поштою. У цьому випадку вступник обов’язково повинен мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) для ідентифікації особи.
Після реєстрації вступник отримує доступ до "Кабінету учасника вступних випробувань" за номером екзаменаційного листка та вказаним у ньому PIN-кодом.
Статистика вступної кампанії
Станом на сьогодні бажання складати вступні іспити виявили вже десятки тисяч українців. Зараз цифри виглядають так:
- Понад 69 тисяч - загальна кількість зареєстрованих майбутніх магістрантів.
- Понад 3 тисячі осіб із цього числа планують складати ЄВІ та ЄФВВ за кордоном.
- Понад 11 тисяч - майбутні аспіранти, які зареєструвалися для участі в ЄВІ та спеціальному іспиті з методології наукових досліджень.
Коли чекати на запрошення
Для тих, хто успішно пройде реєстрацію, наступним важливим етапом стане отримання перепусток.
Учасники основної сесії отримають запрошення у своїх персональних кабінетах до 19 червня. У них буде вказано точну дату, час та місце проведення тестування як в Україні, так і за кордоном.
