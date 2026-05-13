Реєстрація на іспити в магістратуру та аспірантуру завершується: як подати заявку

14 травня в Україні добігає кінця термін реєстрації для участі в Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ). Це останній шанс для майбутніх магістрантів та аспірантів подати документи для проходження тестування.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Останній день реєстрації: що варто знати

Реєстрація на іспити триває в приймальних комісіях закладів вищої освіти. Отримати екзаменаційний листок, який є головним документом для допуску до тестування, можна двома способами:

Очно - звернувшись до приймальної комісії будь-якого вишу.

- звернувшись до приймальної комісії будь-якого вишу. Дистанційно - надіславши документи електронною поштою. У цьому випадку вступник обов’язково повинен мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) для ідентифікації особи.

Після реєстрації вступник отримує доступ до "Кабінету учасника вступних випробувань" за номером екзаменаційного листка та вказаним у ньому PIN-кодом.

Статистика вступної кампанії

Станом на сьогодні бажання складати вступні іспити виявили вже десятки тисяч українців. Зараз цифри виглядають так:

Понад 69 тисяч - загальна кількість зареєстрованих майбутніх магістрантів.

- загальна кількість зареєстрованих майбутніх магістрантів. Понад 3 тисячі осіб із цього числа планують складати ЄВІ та ЄФВВ за кордоном.

осіб із цього числа планують складати ЄВІ та ЄФВВ за кордоном. Понад 11 тисяч - майбутні аспіранти, які зареєструвалися для участі в ЄВІ та спеціальному іспиті з методології наукових досліджень.

Коли чекати на запрошення

Для тих, хто успішно пройде реєстрацію, наступним важливим етапом стане отримання перепусток.

Учасники основної сесії отримають запрошення у своїх персональних кабінетах до 19 червня. У них буде вказано точну дату, час та місце проведення тестування як в Україні, так і за кордоном.