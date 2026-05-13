Регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру завершается: как подать заявку
14 мая в Украине подходит к концу срок регистрации для участия в Едином вступительном экзамене (ЕВЭ) и Едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ). Это последний шанс для будущих магистрантов и аспирантов подать документы для прохождения тестирования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа".
Главное:
- Дедлайн: Регистрация завершается 14 мая.
- Способы подачи: Лично в ВУЗе или дистанционно с использованием КЭП.
- Масштабы: На экзамены уже подались более 80 тысяч человек (магистранты и аспиранты вместе).
- Следующий шаг: Получение приглашений-пропусков в кабинетах до 19 июня.
Последний день регистрации: что стоит знать
Регистрация на экзамены продолжается в приемных комиссиях высших учебных заведений. Получить экзаменационный листок, который является главным документом для допуска к тестированию, можно двумя способами:
- Очно - обратившись в приемную комиссию любого вуза.
- Дистанционно - отправив документы по электронной почте. В этом случае поступающий обязательно должен иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) для идентификации личности.
После регистрации абитуриент получает доступ к "Кабинету участника вступительных испытаний" по номеру экзаменационного листа и указанному в нем PIN-коду.
Статистика вступительной кампании
На сегодня желание сдавать вступительные экзамены изъявили уже десятки тысяч украинцев. Сейчас цифры выглядят так:
- Более 69 тысяч - общее количество зарегистрированных будущих магистрантов.
- Более 3 тысяч человек из этого числа планируют сдавать ЕВЭ и ЕФВИ за рубежом.
- Более 11 тысяч - будущие аспиранты, которые зарегистрировались для участия в ЕВЭ и специальном экзамене по методологии научных исследований.
Когда ждать приглашения
Для тех, кто успешно пройдет регистрацию, следующим важным этапом станет получение пропусков.
Участники основной сессии получат приглашения в своих персональных кабинетах до 19 июня. В них будет указана точная дата, время и место проведения тестирования как в Украине, так и за рубежом.
