Реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури стартувала: без яких документів не обійтися

19:02 23.04.2026 Чт
3 хв
Без цього етапу подальше навчання неможливе, але час на подачу заяв - обмежений
Ірина Костенко
Цей етап - обов'язковий, якщо ви плануєте отримати наступний рівень вищої освіти (фото ілюстративне: Getty Images)

З 23 квітня 2026 року стартувала реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури та аспірантури - в Україні та за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

До якого числа триває реєстрація

Українцям нагадали, що реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури та аспірантури у 2026 році триває:

  • з 23 квітня;
  • до 14 травня.

Реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури стартувала (інфографіка: mon.gov.ua)

Про які іспити для вступників йдеться

Йдеться, згідно з інформацією МОН, про такі екзамени:

  • єдиний вступний іспит (ЄВІ);
  • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);
  • єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

"Це обов'язковий етап для вступу на другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти", - наголосили у міністерстві.

Як саме можна зареєструватися

Реєстрацію проводять приймальні комісії закладів вищої освіти.

При цьому подати документи можна:

  • або особисто;
  • або дистанційно (надіславши скановані копії документів електронною поштою).

Особливості дистанційної реєстрації

"У разі дистанційної реєстрації, заяву-анкету потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП)", - повідомили в МОН.

Виняток передбачено для вступників із тимчасово окупованих територій (ТОТ). Вони можуть подавати документи без КЕП.

Зазначається також, що під час заповнення заяви-анкети - у разі дистанційної реєстрації - вступники зазначають:

  • населений пункт в Україні або за кордоном для складання іспитів;
  • іноземну мову для ЄВІ;
  • до двох предметних тестів ЄФВВ (для магістратури).

Які документи необхідні для реєстрації

Для того, щоб успішно зареєструватись, необхідно підготувати такі документи:

  • документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або документ про його відсутність;
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти або довідку про завершення навчання у 2026 році;
  • фотокартку для документів;
  • медичний висновок (у разі потреби створення спеціальних умов).

Що буде далі й де отримати допомогу

Згідно з інформацією МОН, після успішної реєстрації вступники отримують екзаменаційний листок.

На його підставі створюється персональний "Кабінет учасника вступних випробувань", доступ до якого здійснюється:

  • за номером екзаменаційного листка;
  • за PIN-кодом.

"У разі виникнення запитань вступники можуть звернутися до приймальних комісій або консультаційних центрів при закладах вищої освіти", - підсумували в МОН.

