Реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури стартувала: без яких документів не обійтися

До якого числа триває реєстрація

Українцям нагадали, що реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури та аспірантури у 2026 році триває:

з 23 квітня;

до 14 травня.

Реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури стартувала (інфографіка: mon.gov.ua)

Про які іспити для вступників йдеться

Йдеться, згідно з інформацією МОН, про такі екзамени:

єдиний вступний іспит (ЄВІ);

єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);

єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

"Це обов'язковий етап для вступу на другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти", - наголосили у міністерстві.

Як саме можна зареєструватися

Реєстрацію проводять приймальні комісії закладів вищої освіти.

При цьому подати документи можна:

або особисто;

або дистанційно (надіславши скановані копії документів електронною поштою).

Особливості дистанційної реєстрації

"У разі дистанційної реєстрації, заяву-анкету потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП)", - повідомили в МОН.

Виняток передбачено для вступників із тимчасово окупованих територій (ТОТ). Вони можуть подавати документи без КЕП.

Зазначається також, що під час заповнення заяви-анкети - у разі дистанційної реєстрації - вступники зазначають:

населений пункт в Україні або за кордоном для складання іспитів;

іноземну мову для ЄВІ;

до двох предметних тестів ЄФВВ (для магістратури).

Які документи необхідні для реєстрації

Для того, щоб успішно зареєструватись, необхідно підготувати такі документи:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або документ про його відсутність;

документ про здобутий ступінь вищої освіти або довідку про завершення навчання у 2026 році;

фотокартку для документів;

медичний висновок (у разі потреби створення спеціальних умов).

Що буде далі й де отримати допомогу

Згідно з інформацією МОН, після успішної реєстрації вступники отримують екзаменаційний листок.

На його підставі створюється персональний "Кабінет учасника вступних випробувань", доступ до якого здійснюється:

за номером екзаменаційного листка;

за PIN-кодом.

"У разі виникнення запитань вступники можуть звернутися до приймальних комісій або консультаційних центрів при закладах вищої освіти", - підсумували в МОН.