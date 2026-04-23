Регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру стартовала: без каких документов не обойтись

До какого числа продолжается регистрация

Украинцам напомнили, что регистрация для участия во вступительных испытаниях в магистратуру и аспирантуру в 2026 году продолжается:

с 23 апреля;

до 14 мая.

Регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру стартовала (инфографика: mon.gov.ua)

О каких экзаменах для поступающих идет речь

Речь идет, согласно информации МОН, о таких экзаменах:

единый вступительный экзамен (ЕВЭ);

единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ);

единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВВ).

"Это обязательный этап для поступления на второй (магистерский) и третий (образовательно-научный) уровни высшего образования", - подчеркнули в министерстве.

Как именно можно зарегистрироваться

Регистрацию проводят приемные комиссии высших учебных заведений.

При этом подать документы можно:

либо лично;

либо дистанционно (отправив сканированные копии документов по электронной почте).

Особенности дистанционной регистрации

"В случае дистанционной регистрации, заявление-анкету нужно подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП)", - сообщили в МОН.

Исключение предусмотрено для поступающих с временно оккупированных территорий (ВОТ). Они могут подавать документы без КЭП.

Отмечается также, что при заполнении заявления-анкеты - в случае дистанционной регистрации - поступающие отмечают:

населенный пункт в Украине или за границей для сдачи экзаменов;

иностранный язык для ЕВЭ;

до двух предметных тестов ЕПВЭ (для магистратуры).

Какие документы необходимы для регистрации

Для того, чтобы успешно зарегистрироваться, необходимо подготовить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНУКПН) или документ о его отсутствии;

документ о полученной степени высшего образования или справку о завершении обучения в 2026 году;

фотографию для документов;

медицинское заключение (в случае необходимости создания специальных условий).

Что будет дальше и где получить помощь

Согласно информации МОН, после успешной регистрации поступающие получают экзаменационный листок.

На его основании создается персональный "Кабинет участника вступительных испытаний", доступ к которому осуществляется:

по номеру экзаменационного листа;

по PIN-коду.

"В случае возникновения вопросов поступающие могут обратиться в приемные комиссии или консультационные центры при учреждениях высшего образования", - подытожили в МОН.