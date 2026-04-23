Реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури стартувала: без яких документів не обійтися
З 23 квітня 2026 року стартувала реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури та аспірантури - в Україні та за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.
До якого числа триває реєстрація
Українцям нагадали, що реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури та аспірантури у 2026 році триває:
- з 23 квітня;
- до 14 травня.
Реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури стартувала (інфографіка: mon.gov.ua)
Про які іспити для вступників йдеться
Йдеться, згідно з інформацією МОН, про такі екзамени:
- єдиний вступний іспит (ЄВІ);
- єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);
- єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).
"Це обов'язковий етап для вступу на другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти", - наголосили у міністерстві.
Як саме можна зареєструватися
Реєстрацію проводять приймальні комісії закладів вищої освіти.
При цьому подати документи можна:
- або особисто;
- або дистанційно (надіславши скановані копії документів електронною поштою).
Особливості дистанційної реєстрації
"У разі дистанційної реєстрації, заяву-анкету потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП)", - повідомили в МОН.
Виняток передбачено для вступників із тимчасово окупованих територій (ТОТ). Вони можуть подавати документи без КЕП.
Зазначається також, що під час заповнення заяви-анкети - у разі дистанційної реєстрації - вступники зазначають:
- населений пункт в Україні або за кордоном для складання іспитів;
- іноземну мову для ЄВІ;
- до двох предметних тестів ЄФВВ (для магістратури).
Які документи необхідні для реєстрації
Для того, щоб успішно зареєструватись, необхідно підготувати такі документи:
- документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або документ про його відсутність;
- документ про здобутий ступінь вищої освіти або довідку про завершення навчання у 2026 році;
- фотокартку для документів;
- медичний висновок (у разі потреби створення спеціальних умов).
Що буде далі й де отримати допомогу
Згідно з інформацією МОН, після успішної реєстрації вступники отримують екзаменаційний листок.
На його підставі створюється персональний "Кабінет учасника вступних випробувань", доступ до якого здійснюється:
- за номером екзаменаційного листка;
- за PIN-кодом.
"У разі виникнення запитань вступники можуть звернутися до приймальних комісій або консультаційних центрів при закладах вищої освіти", - підсумували в МОН.
