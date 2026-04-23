ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури стартувала: без яких документів не обійтися

19:02 23.04.2026 Чт
3 хв
Без цього етапу подальше навчання неможливе, але час на подачу заяв - обмежений
aimg Ірина Костенко
Реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури стартувала: без яких документів не обійтися Цей етап - обов'язковий, якщо ви плануєте отримати наступний рівень вищої освіти (фото ілюстративне: Getty Images)

З 23 квітня 2026 року стартувала реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури та аспірантури - в Україні та за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

До якого числа триває реєстрація

Українцям нагадали, що реєстрація для участі у вступних випробуваннях до магістратури та аспірантури у 2026 році триває:

  • з 23 квітня;
  • до 14 травня.

Реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури стартувала: без яких документів не обійтисяРеєстрація на іспити до магістратури та аспірантури стартувала (інфографіка: mon.gov.ua)

Про які іспити для вступників йдеться

Йдеться, згідно з інформацією МОН, про такі екзамени:

  • єдиний вступний іспит (ЄВІ);
  • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ);
  • єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

"Це обов'язковий етап для вступу на другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти", - наголосили у міністерстві.

Як саме можна зареєструватися

Реєстрацію проводять приймальні комісії закладів вищої освіти.

При цьому подати документи можна:

  • або особисто;
  • або дистанційно (надіславши скановані копії документів електронною поштою).

Особливості дистанційної реєстрації

"У разі дистанційної реєстрації, заяву-анкету потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП)", - повідомили в МОН.

Виняток передбачено для вступників із тимчасово окупованих територій (ТОТ). Вони можуть подавати документи без КЕП.

Зазначається також, що під час заповнення заяви-анкети - у разі дистанційної реєстрації - вступники зазначають:

  • населений пункт в Україні або за кордоном для складання іспитів;
  • іноземну мову для ЄВІ;
  • до двох предметних тестів ЄФВВ (для магістратури).

Які документи необхідні для реєстрації

Для того, щоб успішно зареєструватись, необхідно підготувати такі документи:

  • документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або документ про його відсутність;
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти або довідку про завершення навчання у 2026 році;
  • фотокартку для документів;
  • медичний висновок (у разі потреби створення спеціальних умов).

Що буде далі й де отримати допомогу

Згідно з інформацією МОН, після успішної реєстрації вступники отримують екзаменаційний листок.

На його підставі створюється персональний "Кабінет учасника вступних випробувань", доступ до якого здійснюється:

  • за номером екзаменаційного листка;
  • за PIN-кодом.

"У разі виникнення запитань вступники можуть звернутися до приймальних комісій або консультаційних центрів при закладах вищої освіти", - підсумували в МОН.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МОН Вступна кампанія Навчальний рік Студенти Освіта в Україні Виші Університети
Новини
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
Аналітика
