Регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру стартовала: без каких документов не обойтись

19:02 23.04.2026 Чт
3 мин
Без этого этапа дальнейшее обучение невозможно, но время на подачу заявлений - ограничено
aimg Ирина Костенко
Регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру стартовала: без каких документов не обойтись Этот этап - обязательный, если вы планируете получить следующий уровень высшего образования (фото иллюстративное: Getty Images)

С 23 апреля 2026 года стартовала регистрация для участия во вступительных испытаниях в магистратуру и аспирантуру - в Украине и за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Читайте также: Поступление на магистратуру и аспирантуру 2026: как не пропустить регистрацию и когда экзамены

До какого числа продолжается регистрация

Украинцам напомнили, что регистрация для участия во вступительных испытаниях в магистратуру и аспирантуру в 2026 году продолжается:

  • с 23 апреля;
  • до 14 мая.

Регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру стартовала: без каких документов не обойтисьРегистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру стартовала (инфографика: mon.gov.ua)

О каких экзаменах для поступающих идет речь

Речь идет, согласно информации МОН, о таких экзаменах:

  • единый вступительный экзамен (ЕВЭ);
  • единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ);
  • единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВВ).

"Это обязательный этап для поступления на второй (магистерский) и третий (образовательно-научный) уровни высшего образования", - подчеркнули в министерстве.

Как именно можно зарегистрироваться

Регистрацию проводят приемные комиссии высших учебных заведений.

При этом подать документы можно:

  • либо лично;
  • либо дистанционно (отправив сканированные копии документов по электронной почте).

Особенности дистанционной регистрации

"В случае дистанционной регистрации, заявление-анкету нужно подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП)", - сообщили в МОН.

Исключение предусмотрено для поступающих с временно оккупированных территорий (ВОТ). Они могут подавать документы без КЭП.

Отмечается также, что при заполнении заявления-анкеты - в случае дистанционной регистрации - поступающие отмечают:

  • населенный пункт в Украине или за границей для сдачи экзаменов;
  • иностранный язык для ЕВЭ;
  • до двух предметных тестов ЕПВЭ (для магистратуры).

Какие документы необходимы для регистрации

Для того, чтобы успешно зарегистрироваться, необходимо подготовить следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНУКПН) или документ о его отсутствии;
  • документ о полученной степени высшего образования или справку о завершении обучения в 2026 году;
  • фотографию для документов;
  • медицинское заключение (в случае необходимости создания специальных условий).

Что будет дальше и где получить помощь

Согласно информации МОН, после успешной регистрации поступающие получают экзаменационный листок.

На его основании создается персональный "Кабинет участника вступительных испытаний", доступ к которому осуществляется:

  • по номеру экзаменационного листа;
  • по PIN-коду.

"В случае возникновения вопросов поступающие могут обратиться в приемные комиссии или консультационные центры при учреждениях высшего образования", - подытожили в МОН.

Напомним, ранее мы сообщали, что МОН определило города для вступительных экзаменов в аспирантуру (где создадут экзаменационные центры).

Кроме того, мы рассказывали, в каких странах Европы можно будет сдать ЕВЭ и ЕПВЭ.

Читайте также, каким будет единый вступительный экзамен (ЕВЭ) в 2026 году (для поступления в магистратуру и аспирантуру).

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским