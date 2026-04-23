Регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру стартовала: без каких документов не обойтись
С 23 апреля 2026 года стартовала регистрация для участия во вступительных испытаниях в магистратуру и аспирантуру - в Украине и за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
До какого числа продолжается регистрация
Украинцам напомнили, что регистрация для участия во вступительных испытаниях в магистратуру и аспирантуру в 2026 году продолжается:
- с 23 апреля;
- до 14 мая.
Регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру стартовала (инфографика: mon.gov.ua)
О каких экзаменах для поступающих идет речь
Речь идет, согласно информации МОН, о таких экзаменах:
- единый вступительный экзамен (ЕВЭ);
- единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ);
- единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВВ).
"Это обязательный этап для поступления на второй (магистерский) и третий (образовательно-научный) уровни высшего образования", - подчеркнули в министерстве.
Как именно можно зарегистрироваться
Регистрацию проводят приемные комиссии высших учебных заведений.
При этом подать документы можно:
- либо лично;
- либо дистанционно (отправив сканированные копии документов по электронной почте).
Особенности дистанционной регистрации
"В случае дистанционной регистрации, заявление-анкету нужно подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП)", - сообщили в МОН.
Исключение предусмотрено для поступающих с временно оккупированных территорий (ВОТ). Они могут подавать документы без КЭП.
Отмечается также, что при заполнении заявления-анкеты - в случае дистанционной регистрации - поступающие отмечают:
- населенный пункт в Украине или за границей для сдачи экзаменов;
- иностранный язык для ЕВЭ;
- до двух предметных тестов ЕПВЭ (для магистратуры).
Какие документы необходимы для регистрации
Для того, чтобы успешно зарегистрироваться, необходимо подготовить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНУКПН) или документ о его отсутствии;
- документ о полученной степени высшего образования или справку о завершении обучения в 2026 году;
- фотографию для документов;
- медицинское заключение (в случае необходимости создания специальных условий).
Что будет дальше и где получить помощь
Согласно информации МОН, после успешной регистрации поступающие получают экзаменационный листок.
На его основании создается персональный "Кабинет участника вступительных испытаний", доступ к которому осуществляется:
- по номеру экзаменационного листа;
- по PIN-коду.
"В случае возникновения вопросов поступающие могут обратиться в приемные комиссии или консультационные центры при учреждениях высшего образования", - подытожили в МОН.
