Реекспорт швейцарської зброї та наступ ЗСУ під Бахмутом: новини за 7 червня

Сенат Швейцарії підтримав поправку про дозвіл реекспортувати зброю в Україну. Тим часом, українські військові перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку.

Більш детально про те, що сталося в середу, 7 червня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну

Сенат Швейцарії (верхня палата парламенту) підтримав поправку до закону про військові матеріали. Це може розблокувати реекспорт зброї третім країнам, зокрема в Україну.

"Рада кантонів хоче дозволити іншим країнам передавати військову техніку, куплену в Швейцарії, за певних умов. Рада прийняла відповідну парламентську ініціативу від Комісії з безпекової політики. Законодавчий проект, що ґрунтується на іншій ініціативі, вже знаходиться на стадії розробки", - йдеться у заяві парламенту Швейцарії.

ЗСУ на Бахмутському напрямку перейшли від оборони у наступ, - Маляр

Українські військові на Бахмутському напрямку перейшли від оборони у наступ. Минулої доби, 6 червня, є просування до 1100 метрів на різних ділянках, розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Вагнерівці" залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони", - додала вона.

У Миколаївській та Херсонській областях заборонили ловити та продавати рибу

Жителям затоплених районів Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей заборонили ловити, продавати та їсти рибу. Є загроза захворювання на ботулізм.

Україна готова розглянути звернення про евакуацію цивільних з Бєлгородської області, - ГУР

Україна готова розглянути звернення цивільних щодо евакуації з Бєлгородської області Росії, де відбуваються бойові дії, заявив представник ГУР Андрій Юсов.

"Бойові дії продовжуються. Кілька населених пунктів окупаційна рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись лише встановити вогневий контроль, а це означає завдання ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню по об'єктах власної цивільної інфраструктури та місцевих жителях", - сказав він.

Данілов про контрнаступ ЗСУ: не так довго залишилося ще чекати

Росіянам жодними діями не вдасться відстрочити контрнаступ ЗСУ. Тим більше залишилося не так довго на нього чекати, розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Давайте наберемося терпіння та почекаємо. Не так довго залишилося ще чекати", - наголосив він.

Підрив Каховської ГЕС. Стало відомо про перших загиблих

Внаслідок потопу в Олешках попередньо загинули троє людей, розповів мер Олешек Євген Рищук.

"Є у нас вже одна людина загибла. У лікарню зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикуті до ліжка, були безногі, як безнога залізе на дах?" - розповів Рищук.