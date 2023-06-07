Данілов про контрнаступ ЗСУ: не так довго лишилося ще чекати

Росіянам жодними діями не вдасться відтермінувати контрнаступ ЗСУ. Тим паче залишилось не так довго його чекати.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Що стосується наступу, то він буде відбуватися за нашим планом. Тоді, коли це визначать на Ставці верховного головнокомандувача. І оці їх дії (мова про підрив ГЕС росіянами - ред.) нашому наступу не завадять", - повідомив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що в України є свої плани, щодо контрнаступу, і наразі вони не розкриті.

"Давайте наберемось терпіння і почекаємо. Не так довго лишилося ще чекати", - наголосив він.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вчора військові РФ умисно здійснили підрив Каховської ГЕС. Через підрив дамби вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області. Повідомляється, що існує загроза затоплення для 80 населених пунктів.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Контрнаступ ЗСУ

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші військові на різних ділянках Бахмутського напрямку просунулися на майже 1600 метрів.

Окрім того, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначив, що ЗСУ продовжують рух вперед на флангах, а росіяни втрачають позиції під Бахмутом.

Хоча попри просування по лінії фронту офіційного початку контрнаступу ще не було. Тим часом в Міноборони повідомили, що не будуть повідомляти про початок Контрнаступу, адже "плани люблять тишу".

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