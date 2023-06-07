Літак та майже 900 окупантів: втрати Росії у війні в Україні

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 7 червня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 7 червня, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 212030 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3873 (+13) од,

бойових броньованих машин - 7560 (+17) од,

артилерійських систем - 3640 (+37) од,

РСЗВ - 594 (+4) од,

засоби ППО - 352 (+1) од,

літаків - 314 (+1) од,

гелікоптерів - 299 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),

крилаті ракети - 1171 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17) од,

спеціальна техніка - 492 (+3) Втрати Росії в Україні за 2 дні За понеділок та вівторок ЗСУ ліквідували 1680 окупантів, вертоліт та літак. Крім того, за 48 годин українські сили оборони знищили 73 артсистеми, 30 БПЛА та 25 танків.