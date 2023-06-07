ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Літак та майже 900 окупантів: втрати Росії у війні в Україні

Новость на русском →
Україна, Середа 07 червня 2023 08:19
Літак та майже 900 окупантів: втрати Росії у війні в Україні Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 7 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 7 червня, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 212030 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3873 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 7560 (+17) од,
  • артилерійських систем - 3640 (+37) од,
  • РСЗВ - 594 (+4) од,
  • засоби ППО - 352 (+1) од,
  • літаків - 314 (+1) од,
  • гелікоптерів - 299 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),
  • крилаті ракети - 1171 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 492 (+3)

Втрати Росії в Україні за 2 дні

За понеділок та вівторок ЗСУ ліквідували 1680 окупантів, вертоліт та літак. Крім того, за 48 годин українські сили оборони знищили 73 артсистеми, 30 БПЛА та 25 танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Українські військові успішно контратакують на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
Українські військові успішно контратакують на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет