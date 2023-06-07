Літак та майже 900 окупантів: втрати Росії у війні в Україні
Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 7 червня (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 7 червня, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 212030 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3873 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 7560 (+17) од,
- артилерійських систем - 3640 (+37) од,
- РСЗВ - 594 (+4) од,
- засоби ППО - 352 (+1) од,
- літаків - 314 (+1) од,
- гелікоптерів - 299 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),
- крилаті ракети - 1171 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17) од,
- спеціальна техніка - 492 (+3)
Втрати Росії в Україні за 2 дні
За понеділок та вівторок ЗСУ ліквідували 1680 окупантів, вертоліт та літак. Крім того, за 48 годин українські сили оборони знищили 73 артсистеми, 30 БПЛА та 25 танків.
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