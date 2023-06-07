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ЗСУ позбавляють росіян можливості наступати, - Тарнавський

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Середа 07 червня 2023 11:30
ЗСУ позбавляють росіян можливості наступати, - Тарнавський Ілюстративне фото: ЗСУ позбавляють росіян можливості наступати (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові позбавляють російських окупантів можливості наступати на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Він зауважив, що загарбники не проводили наступальних дій поблизу Авдіївки. Проте вони завдали авіаційних ударів в цьому районі.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію та знищують російську армію. Наші воїни позбавляють ворога можливостей наступати", - написав він.

Втім, робота зі звільнення України триває.

Ситуація на передовій

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші військові на різних ділянках Бахмутського напрямку просунулися до 1600 метрів.

Сьогодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначив, що ЗСУ продовжують рух вперед на флангах, а росіяни втрачають позиції під Бахмутом.

До того ж, днями президент Володимир Зеленський заявляв, що Сили оборони готові до контрнаступальних дій, проте невідомо, коли саме вони розпочнуться.

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