Зранку у Токмаку та у селі під Мелітополем пролунала серія вибухів
Одразу в двох окупованих населених пунктах Запорізької області зранку у середу, 7 червня "гучно". Повідомляють про серію вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Де пролунали вибухи?
Мешканці селища Мирне Мелітопольського району повідомляють про потужний вибух біля захопленої окупантами військової частини.
Також жителі Токмака інформують про щонайменше 6 вибухів.
Як додав Федоров, рашисти намагались запускати "влучну ППО", проте запізнились.
Вибухи у Запорізькій області
В окупованій Запорізькій області постійно лунають вибухи. Попри те, що загарбники окупували частину регіону на початку масштабного вторгнення у лютому минулого року, почуватися тут безпечно вони не можуть. Тут постійно лунають вибухи, які нищать місця базування російських військ. Зокрема, у Токмаку вони трапляються постійно. Наприклад, "бавовну" було чути кілька разів лише за травень.
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