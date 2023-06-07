Зранку у Токмаку та у селі під Мелітополем пролунала серія вибухів

Де пролунали вибухи?

Мешканці селища Мирне Мелітопольського району повідомляють про потужний вибух біля захопленої окупантами військової частини.

Також жителі Токмака інформують про щонайменше 6 вибухів.

Як додав Федоров, рашисти намагались запускати "влучну ППО", проте запізнились.

Вибухи у Запорізькій області

В окупованій Запорізькій області постійно лунають вибухи. Попри те, що загарбники окупували частину регіону на початку масштабного вторгнення у лютому минулого року, почуватися тут безпечно вони не можуть. Тут постійно лунають вибухи, які нищать місця базування російських військ. Зокрема, у Токмаку вони трапляються постійно. Наприклад, "бавовну" було чути кілька разів лише за травень.