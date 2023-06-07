У Сумській області "Шахед" вдарив по приватному будинку: є жертви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram.

Окупанти атакували дроном-камікадзе типу "Шахед" Юнаківську громаду. Безпілотник вдарив по приватному житловому будинку, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Через атаку росіян загинули двоє мирних жителів. Ще одна людина отримала поранення, її госпіталізували.

Всього росіяни вночі та зранку 4 рази обстріляли прикордонні території Сумської області. Зокрема, окупанти обстріляли з мінометів Миколаївську та Білопільську громади.

Атаки "Шахедами"

Росіяни протягом останнього місяця посилили атаки дронами-камікадзе. Окупанти часто атакують Україну, здебільшого Київ іранськими дронами "Шахед". Армія РФ випускає безпілотники хвилями, аби розвідати позиції нашої протиповітряної оборони.

Зокрема, за травень українські військові збили над Києвом 169 безпілотників, а також 85 ракет. Серед них: 65 крилатих та 13 балістичних ракет, а також 7 "Кинджалів".

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