Reebok йде з України: коли зачиняться останні магазини

Мережа спортивного одягу та взуття Reebok закриває останні магазини в Україні. Ключовим фактором стала збитковість бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Reebok залишає український ринок

Попри популярність спортивного ритейлу мережа Reebok поступово виходить з України. Останні магазини бренду в Києві - у ТРЦ SkyMall і Retroville - зачиняються навесні 2026-го.

Магазин у SkyMall працюватиме до 8 травня 2026-го, сказали Forbes у пресслужбі торгівельного центру.

У Retroville договір із Reebok діє до кінця квітня, проте магазин працюватиме до кінця розпродажу товарних запасів, йдеться у відповіді пресслужби ТРЦ.

Окрім фізичних магазинів, діяльність згортає й офіційний онлайн-магазин. Сайт працюватиме, доки не буде розпродано залишки товару - нових поставок не очікується.

В чому причина

Мережу магазинів Reebok в Україні з березня 2022-го контролював турецький холдинг FLO Retailing. До цього, з 2005-го, бренд входив до структури Adidas.

Турецький холдинг FLO Retailing вийшов на український ринок наприкінці 2020-го і до 2024-го налічував щонайменше 10 магазинів у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові та Сумах.

У 2025-му компанія відмовилась від планів відкрити до 50 нових точок і на жовтень 2025-го залишила в Україні лише одну торгову точку - у ТРЦ Fontan Sky в Одесі.

FLO Retailing управляє понад 800 магазинами у 25 країнах, продаючи взуття власних брендів - Lumberjack, Reno, Polaris, а також ліцензійних, включно з Reebok.

У березні 2022-го Adidas продав Reebok за 2,5 млрд доларів американській компанії Authentic Brands Group. До турецького холдингу FLO Retailing він потрапив уже за ліцензією від ABG.

"Туреччина переживає складну економічну ситуацію, через що з українського ринку поступово виходять великі турецькі мережі - English Home, Koton, DeFacto, FLO. Ці процеси вплинули й на Reebok", - повідомив виданню неназваний співрозмовник, залучений до перемовин про придбання Reebok одним зі спортивних ритейлерів.

Одночасно з Reebok FLO згортає ще один формат в Україні - магазин спортивного одягу InStreet у ТРЦ Respublika, додає видання.

Переговори про нове дистриб’юторство

Попри невдалий розвиток Reebok турецьким ліцензіатом, українські спортивні ритейлери зацікавлені в офіційному дистриб’юторстві бренду.

"За можливість розвивати Reebok в Україні тривають переговори між багатьма гравцями, серед яких "Марафон", Intersport, Sport City - проте це тривалий процес, який може розтягнутися на роки", - зазначає співрозмовник виданню на умовах анонімності.

Він додає, в найближчій перспективі навряд чи хтось розвиватиме Reebok як монобрендову мережу, адже в такому форматі бренд працює слабко. Ймовірний сценарій - модель "для всіх", за якою продукцію можна буде закуповувати через центральний офіс із подальшим продажем у мультибрендових магазинах.

