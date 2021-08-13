Adidas продает бренд Reebok за 2,1 млрд евро

Немецкая компания Adidas заключила соглашение о продаже бренда Reebok американской Authentic Brands Group (ABG) за 2,1 млрд евро. При этом большая часть будет выплачена наличными при закрытии сделки, которое ожидается в первом квартале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Adidas .

Adidas намеревается разделить большую часть денежных поступлений, которые будут получены после закрытия сделки, между акционерами.

"Reebok является важной частью Adidas, и мы благодарны за вклад, который бренд и стоящая за ним команда внесли в нашу компанию. Мы считаем, что после смены владельца бренд Reebok будет иметь хорошие возможности для долгосрочного успеха", - сказал Каспер Рорстед, генеральный директор Adidas AG.

В свою очередь Джейми Солтер, основатель, главный исполнительный директор ABG, отметил, что компания сохранит целостность, инновации и ценности Reebok.

Adidas купила Reebok в 2006 году. В то время в сделку входили бренды Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые позже компания Adidas продала за 0,4 млнд евро. В 2016 году Reebok инициировал план оздоровления под названием Muscle Up, благодаря которому бренд смог значительно улучшить свои перспективы роста и прибыльности. В марте этого года компания Adidas представила свою стратегию Own the Game, разработанную для значительного увеличения продаж и прибыльности, а также увеличения доли рынка к 2025 году.

Продажа Reebok не повлияла на финансовые перспективы Adidas на текущий год или финансовые амбиции компании на 2025 год, которые были объявлены в рамках стратегии Own the Game в марте 2021 года, отмечается в сообщении Adidas.