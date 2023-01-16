У Києві в магазинах Zara оновлюють вітрини: чи повернеться бренд
У магазині Zara у Києві помітили незрозуміле пожвавлення. Користувачі соціальних мереж повідомляють, що у столичних магазинах Zara з'явилися співробітники, які почали оновлювати одяг на вітринах.
Відео розмістили у TikTok.
Що помітили користувачі
На кадрах відео видно, що в магазині горить світло, манекени на вітринах переодягли в одяг нової колекції, а в торговельній залі знову розвішали товар.
"Вперше з початку війни тут якийсь рух! Розвішують нову колекцію! Можливо, незабаром відчинять двері свого магазину!" - повідомляє блогерка.
У коментарях користувачі відзначають, що у River Mall теж помітили рух у магазині Zara.
Проте раніше у кількох брендових магазинах також спостерігали схожий рух, але відкриття це не призвело. Можливо проводили облік товару чи списання. Подібне в магазинах Zara помітили ще у серпні 2022 року, але після цього торгові точки не відкрилися.
Зауважимо, що більшість юзерів, серед яких немало тих, хто працює у магазинах одягу у різних ТРЦ, впевнені, що Zara (а разом з нею й інші магазини Inditex) найближчим часом не повернеться в Україну.
Але вочевидь не всі зрадіють поверненню бренду в Україну після того, як вони запустили колекцію з російською моделлю та акторкою Іриною Шейк.
Zara у Києві
Варто зазначити, що у Києві зараз близько десятка магазинів і найбільший із них був закритий у грудні. З крамниці на Хрещатику зняли навіть вивіску.
А іспанська компанія-власник Inditex повідомила, що це робиться з комерційних причин, а не через війну в Україні.
До речі, йти з російського ринку бренд Zara передумав. Для цього компанія вирішила продати бізнес ліванському бізнесмену, щоб зберегти свої магазини в Росії.
@lerok_leroook Може скоро #zara повернеться в Україну ?!#2023 #магазин #магазинодежды #колекція #київ Щоб не було - DOROFEEVA
Раніше ми розповідали про закриття найбільшого магазину Zara в Києві.