Reebok уходит из Украины: когда закроются последние магазины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Reebok покидает украинский рынок

Несмотря на популярность спортивного ритейла сеть Reebok постепенно выходит из Украины. Последние магазины бренда в Киеве - в ТРЦ SkyMall и Retroville - закрываются весной 2026-го.

Магазин в SkyMall будет работать до 8 мая 2026-го, сказали Forbes в пресс-службе торгового центра.

В Retroville договор с Reebok действует до конца апреля, однако магазин будет работать до конца распродажи товарных запасов, говорится в ответе пресс-службы ТРЦ.

Кроме физических магазинов, деятельность сворачивает и официальный онлайн-магазин. Сайт будет работать, пока не будут распроданы остатки товара - новых поставок не ожидается.

В чем причина

Сеть магазинов Reebok в Украине с марта 2022-го контролировал турецкий холдинг FLO Retailing. До этого, с 2005-го, бренд входил в структуру Adidas.

Турецкий холдинг FLO Retailing вышел на украинский рынок в конце 2020-го и до 2024-го насчитывал не менее 10 магазинов в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове и Сумах.

В 2025-м компания отказалась от планов открыть до 50 новых точек и на октябрь 2025-го оставила в Украине только одну торговую точку - в ТРЦ Fontan Sky в Одессе.

FLO Retailing управляет более 800 магазинами в 25 странах, продавая обувь собственных брендов - Lumberjack, Reno, Polaris, а также лицензионных, включая Reebok.

В марте 2022-го Adidas продал Reebok за 2,5 млрд долларов американской компании Authentic Brands Group. В турецкий холдинг FLO Retailing он попал уже по лицензии от ABG.

"Турция переживает сложную экономическую ситуацию, из-за чего с украинского рынка постепенно выходят крупные турецкие сети - English Home, Koton, DeFacto, FLO. Эти процессы повлияли и на Reebok", - сообщил изданию неназванный собеседник, вовлеченный в переговоры о приобретении Reebok одним из спортивных ритейлеров.

Одновременно с Reebok FLO сворачивает еще один формат в Украине - магазин спортивной одежды InStreet в ТРЦ Respublika, добавляет издание.

Переговоры о новом дистрибьюторстве

Несмотря на неудачное развитие Reebok турецким лицензиатом, украинские спортивные ритейлеры заинтересованы в официальном дистрибьюторстве бренда.

"За возможность развивать Reebok в Украине ведутся переговоры между многими игроками, среди которых "Марафон", Intersport, Sport City - однако это длительный процесс, который может растянуться на годы", - отмечает собеседник издания на условиях анонимности.

Он добавляет, в ближайшей перспективе вряд ли кто-то будет развивать Reebok как монобрендовую сеть, ведь в таком формате бренд работает слабо. Вероятный сценарий - модель "для всех", по которой продукцию можно будет закупать через центральный офис с последующей продажей в мультибрендовых магазинах.