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Магазини Bershka, Zara та Pull&Bear повертаються в Росію під новими іменами: що відомо

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Росія, П'ятниця 10 березня 2023 14:34
Магазини Bershka, Zara та Pull&Bear повертаються в Росію під новими іменами: що відомо Bershka, Zara та Pull&Bear повертаються в Росію (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Частина магазинів іспанської Inditex планує повернутися в Росію вже в цьому році. До цього переліку входять Bershka, Zara та Pull&Bear, проте відтепер ці бренди матимуть геть інші назви.

Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про відкриття магазинів у Росії

У росЗМІ з'явилася інформація про повернення магазинів Bershka, Zara та Pull&Bear уже у квітні 2023. Однак відомі бренди вирішили змінити свої назви.

Bershka повернеться до Росії під назвою Ecru, Pull&Bear перейменують на DUB, а Zara - на Maag. Компанії вже набирають персонал на роботу в магазинах. А також обдзвонюють старих співробітників, пишуть росЗМІ.

При цьому з російського ринку повністю підуть Massimo Dutti, Oysho та Zara Home

Раніше одяг брендів виготовляли в Іспанії, Бангладеші та Індонезії. Однак тепер партнерами стануть Туреччина та Китай. Попри зміну країн-виробників ціни, за словами росЗМІ, не зростуть.

Відкриття магазинів планували зробити раніше, проте через землетрус у Туреччині довелося перенести.

Нагадаємо, що після розв'язання війни Росії проти України магазини групи Inditex заявили про тимчасове призупинення роботи. Згодом вони повідомляли, що роблять це з комерційних причин, а не політичних.

Чи повернуться ці бренди в Україну

Про повернення магазинів в Україну не йдеться. У грудні 2022 з найбільшого магазина Zara в Києві на Хрещатику зняли вивіску та пояснили, що це частина ребрендингу.

Магазини Bershka, Zara та Pull&amp;Bear повертаються в Росію під новими іменами: що відомо

Зачинений магазин Zara на Хрещатику в Києві (фото: forbes.ua)

Попри те, що жоден із магазинів групи Inditex не функціонує в Україні, площі в ТРЦ за ними досі зберігаються.

У жовтні бренд Zara остаточно вирішив не йти з російського ринку. А щоб обійти всі труднощі, Inditex планував залишитися у РФ шляхом продажу бізнесу ліванському бізнесменові, якого російська влада вважає дружнім. Саме під такою підставою бренди й повертаються в Росію, змінивши назви.

Раніше ми показували, як у магазинах Zara оновлюють вітрини в ТРЦ.

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