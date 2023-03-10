Магазини Bershka, Zara та Pull&Bear повертаються в Росію під новими іменами: що відомо
Частина магазинів іспанської Inditex планує повернутися в Росію вже в цьому році. До цього переліку входять Bershka, Zara та Pull&Bear, проте відтепер ці бренди матимуть геть інші назви.
Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про відкриття магазинів у Росії
У росЗМІ з'явилася інформація про повернення магазинів Bershka, Zara та Pull&Bear уже у квітні 2023. Однак відомі бренди вирішили змінити свої назви.
Bershka повернеться до Росії під назвою Ecru, Pull&Bear перейменують на DUB, а Zara - на Maag. Компанії вже набирають персонал на роботу в магазинах. А також обдзвонюють старих співробітників, пишуть росЗМІ.
При цьому з російського ринку повністю підуть Massimo Dutti, Oysho та Zara Home
Раніше одяг брендів виготовляли в Іспанії, Бангладеші та Індонезії. Однак тепер партнерами стануть Туреччина та Китай. Попри зміну країн-виробників ціни, за словами росЗМІ, не зростуть.
Відкриття магазинів планували зробити раніше, проте через землетрус у Туреччині довелося перенести.
Нагадаємо, що після розв'язання війни Росії проти України магазини групи Inditex заявили про тимчасове призупинення роботи. Згодом вони повідомляли, що роблять це з комерційних причин, а не політичних.
Чи повернуться ці бренди в Україну
Про повернення магазинів в Україну не йдеться. У грудні 2022 з найбільшого магазина Zara в Києві на Хрещатику зняли вивіску та пояснили, що це частина ребрендингу.
Зачинений магазин Zara на Хрещатику в Києві (фото: forbes.ua)
Попри те, що жоден із магазинів групи Inditex не функціонує в Україні, площі в ТРЦ за ними досі зберігаються.
У жовтні бренд Zara остаточно вирішив не йти з російського ринку. А щоб обійти всі труднощі, Inditex планував залишитися у РФ шляхом продажу бізнесу ліванському бізнесменові, якого російська влада вважає дружнім. Саме під такою підставою бренди й повертаються в Росію, змінивши назви.
Раніше ми показували, як у магазинах Zara оновлюють вітрини в ТРЦ.
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