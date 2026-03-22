Мирна угода та гарантії безпеки: Віткофф розкрив деталі другого дня переговорів з Україною

Україна та США провели другий раунд переговорів у Флориді, зосередившись на розробці надійної системи безпеки та вирішенні гуманітарних питань.

Деталі переговорного процесу Сторони продовжили обговорення, розпочате напередодні, з метою напрацювання всеохоплюючої мирної угоди. Основними темами зустрічі стали параметри майбутньої безпекової архітектури України та координація гуманітарних зусиль у регіоні. За словами Стіва Віткоффа, переговори мають конструктивний характер. "Ми, як і раніше, заохочуємо постійну, ґрунтовну співпрацю та дякуємо президенту США за його непохитне лідерство у просуванні цих зусиль", - зазначив спецпосланник. Склад делегацій У переговорному процесі беруть участь високопосадовці обох країн. Від України: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця. Від США: спеціальний посланник Стів Віткофф, зять президента США Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.