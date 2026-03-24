Реального движения нет: Зеленскому доложили о результатах переговоров в США

21:24 24.03.2026 Вт
2 мин
Москва не демонстрирует готовности к завершению войны
aimg Мария Науменко
Реального движения нет: Зеленскому доложили о результатах переговоров в США фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в США реального движения к миру нет, поскольку Россия не демонстрирует готовности к дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Читайте также: Зеленский: представители Украины два дня разговаривали с США, есть сигналы о новых обменах

Такую оценку он озвучил после доклада украинской переговорной команды, которая вернулась из Соединенных Штатов.

"Реального движения пока, к сожалению, нет - Россия движения к миру не хочет", - подчеркнул президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина вместе с партнерами должна продолжать дипломатические усилия, чтобы заставить Россию к реальным переговорам.

"Важно, чтобы и мы в Украине, и Соединенные Штаты, и европейцы, и другие глобальные субъекты делали все возможное, все необходимое, чтобы россияне заинтересовались дипломатией", - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, Кремль может использовать переговорный процесс для затягивания времени и получения дополнительных ресурсов.

"Мир должен быть надежным - именно это наша цель, и это будет. А на атаки ответим. Обязательно", - подытожил Зеленский.

Переговоры в США

Напомним, переговоры между Украиной и США во Флориде состоялись на выходных, 21 и 22 марта.

По итогам первого дня спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что стороны постепенно сужают перечень спорных вопросов для будущего мирного соглашения и сосредотачиваются на вопросах безопасности и стабильности.

Ранее Зеленский отмечал, что эти переговоры должны показать реальную готовность России к завершению войны.

Во время второго раунда стороны обсудили разработку надежной системы безопасности и гуманитарные вопросы.

