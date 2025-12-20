"Реальний інструмент захисту": Україна та Португалія вироблятимуть морські дрони, - Зеленський

"Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Підписали її разом із прем’єр-міністром Португалії, який сьогодні з першим візитом в Україні. Це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб були результати", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що в усіх частинах Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, в сучасні дрони - є реальним інструментом захисту.

Окремо президент висловив Португалії подяку за внесок у програму PURL, яка дозволяє купувати американську зброю для України.

Також глава держави поінформував, що Португалія підтримала спільне рішення Європи щодо фінансової гарантії безпеки для України на найближчі роки, зазначивши, що 90 млрд євро для України - це "дуже відчутно".

"Дякую Луїшу Монтенегру за цей візит. Дякую Португалії за повагу та підтримку для української громади. І окремо хочу відзначити внесок у відновлення нашої освітньої інфраструктури - українських шкіл у Чернігові та Черкасах. Дякую, Португаліє", - резюмував президент України.