"Инструмент защиты": Украина и Португалия будут производить морские дроны, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Португалия будут совместно производить морские дроны. В субботу, 20 декабря, было подписано соответствующее заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сегодня есть совместное заявление Украины и Португалии об установлении партнерства для производства морских дронов. Подписали его вместе с премьер-министром Португалии, который сегодня с первым визитом в Украине. Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас. Важно, чтобы были результаты", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что во всех частях Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, а современные дроны - являются реальным инструментом защиты.

Отдельно президент выразил Португалии благодарность за вклад в программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие для Украины.

Также глава государства проинформировал, что Португалия поддержала совместное решение Европы о финансовой гарантии безопасности для Украины на ближайшие годы, отметив, что 90 млрд евро для Украины - это "очень ощутимо".

"Спасибо Луишу Монтенегру за этот визит. Спасибо Португалии за уважение и поддержку для украинской общины. И отдельно хочу отметить вклад в восстановление нашей образовательной инфраструктуры - украинских школ в Чернигове и Черкассах. Спасибо, Португалия", - резюмировал президент Украины.

 

Производство дронов

Напомним, в конце июля Владимир Зеленский анонсировал, что Украина планирует запустить международное производство дронов для войны. В частности, на тот момент страна договорилась о совместной линии производства с Данией.

Также стоит отметить, что в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в украинских дронах, отметив, что Вашингтон хочет их закупать.

В том же месяце секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Минобороны посетила США. Стороны обсудили покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.

Также мы писали, что Украина и США готовятся заключить соглашение о передаче технологий производства беспилотников, которые уже прошли испытания в боевых условиях.

Более того, буквально вчера, в Минобороны Украины рассказали, что американские военные впервые официально испытали морские дроны и рассматривают возможности стратегического партнерства с Украиной.

