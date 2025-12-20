"Инструмент защиты": Украина и Португалия будут производить морские дроны, - Зеленский

"Сегодня есть совместное заявление Украины и Португалии об установлении партнерства для производства морских дронов. Подписали его вместе с премьер-министром Португалии, который сегодня с первым визитом в Украине. Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас. Важно, чтобы были результаты", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что во всех частях Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, а современные дроны - являются реальным инструментом защиты.

Отдельно президент выразил Португалии благодарность за вклад в программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие для Украины.

Также глава государства проинформировал, что Португалия поддержала совместное решение Европы о финансовой гарантии безопасности для Украины на ближайшие годы, отметив, что 90 млрд евро для Украины - это "очень ощутимо".

"Спасибо Луишу Монтенегру за этот визит. Спасибо Португалии за уважение и поддержку для украинской общины. И отдельно хочу отметить вклад в восстановление нашей образовательной инфраструктуры - украинских школ в Чернигове и Черкассах. Спасибо, Португалия", - резюмировал президент Украины.