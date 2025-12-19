Представники США під час візиту в Україну випробували морські дрони: Київ пропонує співпрацю
Дрони українського виробництва зацікавили США - американські військові вперше офіційно випробували безпілотники та розглядають можливості стратегічного партнерства з Україною.
Як пише РБК-Україна, про це повідомило Міністерство оборони України.
З цією метою представники Військово-морських сил США та Міністерства війни здійснили два офіційні візити до України, під час яких ознайомилися з українськими морськими дронами, їхніми технічними характеристиками та провели перші тестові випробування спільно з вітчизняними виробниками.
Українські інженери та виробники запропонували рішення, що вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах. Це дозволяє демонструвати реальні можливості українських дронів та їх потенціал для міжнародного співробітництва.
Експерти відзначають, що оборонна промисловість України активно формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується у світову архітектуру безпеки. Завдяки практичному досвіду сучасної війни українські розробки стають важливим елементом стратегічного партнерства з США та іншими союзниками.
Таким чином, Україна продовжує зміцнювати свої позиції у високотехнологічному сегменті оборони, демонструючи готовність до масштабного міжнародного співробітництва та розвитку інноваційних військових технологій.
США хочуть купувати українські дрони
Нагадаємо, що під час офіційної зустрічі у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що його країна зацікавлена в українських дронах і планує їх закупівлю.
Більше того, під час тієї розмови порушувалося питання можливого обміну українських безпілотних систем на американські ракети Tomahawk чи інше озброєння, але це так і залишилось нереалізованим.
Також ми писали, що Україна готується укласти з США угоду про передачу технологій виробництва безпілотників, які вже пройшли випробування в бойових умовах.