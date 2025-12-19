Представники США під час візиту в Україну випробували морські дрони: Київ пропонує співпрацю

Як пише РБК-Україна , про це повідомило Міністерство оборони України .

З цією метою представники Військово-морських сил США та Міністерства війни здійснили два офіційні візити до України, під час яких ознайомилися з українськими морськими дронами, їхніми технічними характеристиками та провели перші тестові випробування спільно з вітчизняними виробниками.

Українські інженери та виробники запропонували рішення, що вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах. Це дозволяє демонструвати реальні можливості українських дронів та їх потенціал для міжнародного співробітництва.

Експерти відзначають, що оборонна промисловість України активно формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується у світову архітектуру безпеки. Завдяки практичному досвіду сучасної війни українські розробки стають важливим елементом стратегічного партнерства з США та іншими союзниками.

Таким чином, Україна продовжує зміцнювати свої позиції у високотехнологічному сегменті оборони, демонструючи готовність до масштабного міжнародного співробітництва та розвитку інноваційних військових технологій.