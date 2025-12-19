ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Представники США під час візиту в Україну випробували морські дрони: Київ пропонує співпрацю

Україна, П'ятниця 19 грудня 2025 17:57
UA EN RU
Представники США під час візиту в Україну випробували морські дрони: Київ пропонує співпрацю Ілюстративне фото: морські дрони українського виробництва (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Дрони українського виробництва зацікавили США - американські військові вперше офіційно випробували безпілотники та розглядають можливості стратегічного партнерства з Україною.

Як пише РБК-Україна, про це повідомило Міністерство оборони України.

З цією метою представники Військово-морських сил США та Міністерства війни здійснили два офіційні візити до України, під час яких ознайомилися з українськими морськими дронами, їхніми технічними характеристиками та провели перші тестові випробування спільно з вітчизняними виробниками.

Українські інженери та виробники запропонували рішення, що вже довели свою ефективність у спеціальних операціях та бойових умовах. Це дозволяє демонструвати реальні можливості українських дронів та їх потенціал для міжнародного співробітництва.

Експерти відзначають, що оборонна промисловість України активно формує глобальний ринок безпілотних систем і інтегрується у світову архітектуру безпеки. Завдяки практичному досвіду сучасної війни українські розробки стають важливим елементом стратегічного партнерства з США та іншими союзниками.

Таким чином, Україна продовжує зміцнювати свої позиції у високотехнологічному сегменті оборони, демонструючи готовність до масштабного міжнародного співробітництва та розвитку інноваційних військових технологій.

США хочуть купувати українські дрони

Нагадаємо, що під час офіційної зустрічі у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що його країна зацікавлена в українських дронах і планує їх закупівлю.

Більше того, під час тієї розмови порушувалося питання можливого обміну українських безпілотних систем на американські ракети Tomahawk чи інше озброєння, але це так і залишилось нереалізованим.

Також ми писали, що Україна готується укласти з США угоду про передачу технологій виробництва безпілотників, які вже пройшли випробування в бойових умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Сполучені Штати Америки Військова допомога Дрони
Новини
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ