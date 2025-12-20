"Реальний інструмент захисту": Україна та Португалія вироблятимуть морські дрони, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Португалія будуть спільно виробляти морські дрони. У суботу, 20 грудня, була підписана відповідна заява.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Сьогодні є спільна заява України і Португалії про встановлення партнерства для виробництва морських дронів. Підписали її разом із прем’єр-міністром Португалії, який сьогодні з першим візитом в Україні. Це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб були результати", - йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив, що в усіх частинах Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, в сучасні дрони - є реальним інструментом захисту.
Окремо президент висловив Португалії подяку за внесок у програму PURL, яка дозволяє купувати американську зброю для України.
Також глава держави поінформував, що Португалія підтримала спільне рішення Європи щодо фінансової гарантії безпеки для України на найближчі роки, зазначивши, що 90 млрд євро для України - це "дуже відчутно".
"Дякую Луїшу Монтенегру за цей візит. Дякую Португалії за повагу та підтримку для української громади. І окремо хочу відзначити внесок у відновлення нашої освітньої інфраструктури - українських шкіл у Чернігові та Черкасах. Дякую, Португаліє", - резюмував президент України.
Виробництво дронів
Нагадаємо, наприкінці липня Володимир Зеленський анонсував, що Україна планує запустити міжнародне виробництво дронів для війни. Зокрема, на той момент країна домовилася про спільну лінію виробництва з Данією.
Також варто зазначити, що в жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в українських дронах, зазначивши, що Вашингтон хоче їх закуповувати.
У тому ж місяці секретар РНБО Рустем Умєров розповів, що українська делегація Ради національної безпеки і оборони України разом з Міноборони відвідала США. Сторони обговорили купівлю українських дронів і співпрацю в сфері безпеки.
Також ми писали, що Україна і США готуються укласти угоду про передачу технологій виробництва безпілотників, які вже пройшли випробування в бойових умовах.
Більш того, буквально вчора, в Міноборони України розповіли, що американські військові вперше офіційно випробували морські дрони і розглядають можливості стратегічного партнерства з Україною.