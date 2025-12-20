"Инструмент защиты": Украина и Португалия будут производить морские дроны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Португалия будут совместно производить морские дроны. В субботу, 20 декабря, было подписано соответствующее заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Сегодня есть совместное заявление Украины и Португалии об установлении партнерства для производства морских дронов. Подписали его вместе с премьер-министром Португалии, который сегодня с первым визитом в Украине. Это одно из самых перспективных направлений в оборонной работе сейчас. Важно, чтобы были результаты", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что во всех частях Европы должно быть достаточно силы, чтобы противодействовать любым угрозам, а современные дроны - являются реальным инструментом защиты.
Отдельно президент выразил Португалии благодарность за вклад в программу PURL, которая позволяет покупать американское оружие для Украины.
Также глава государства проинформировал, что Португалия поддержала совместное решение Европы о финансовой гарантии безопасности для Украины на ближайшие годы, отметив, что 90 млрд евро для Украины - это "очень ощутимо".
"Спасибо Луишу Монтенегру за этот визит. Спасибо Португалии за уважение и поддержку для украинской общины. И отдельно хочу отметить вклад в восстановление нашей образовательной инфраструктуры - украинских школ в Чернигове и Черкассах. Спасибо, Португалия", - резюмировал президент Украины.
Производство дронов
Напомним, в конце июля Владимир Зеленский анонсировал, что Украина планирует запустить международное производство дронов для войны. В частности, на тот момент страна договорилась о совместной линии производства с Данией.
Также стоит отметить, что в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в украинских дронах, отметив, что Вашингтон хочет их закупать.
В том же месяце секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Минобороны посетила США. Стороны обсудили покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.
Также мы писали, что Украина и США готовятся заключить соглашение о передаче технологий производства беспилотников, которые уже прошли испытания в боевых условиях.
Более того, буквально вчера, в Минобороны Украины рассказали, что американские военные впервые официально испытали морские дроны и рассматривают возможности стратегического партнерства с Украиной.