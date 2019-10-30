Разведение сил и иск против "Газпрома": новости за 29 октября

Коллаж РБК-Украина

В Золотом Луганской области началось разведение сил, НАК "Нафтогаз" готовит иск против российского "Газпрома", у Путина выдвинули условия для договоренностей по газу с Украиной. Подробнее о том, что произошло во вторник, 29 октября - в материале РБК-Украина.

Разведение сил в Золотом: все подробности

Разведение сил в Золотом (Луганская область) началось во вторник, 29 октября. Добровольцы резко высказались относительно начала отвода войск. Тем временем Киеве под Офисом президента прошла акция "Ні кроку назад". В акции приняли участие несколько сотен людей, среди которых представители политической силы "Свобода", "Национального корпуса" (фото, видео).

"Нафтогаз" готовит иск против "Газпрома"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" готовит иск против российской компании "Газпром". Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" предъявит "Газпрому" иск на 11 млрд долларов. По словам Витренко, 1 ноября украинская сторона вышлет "Газпрому" исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за возможное прекращение транзита российского газа по территории Украины.

У Путина выдвинули условия для договоренностей по газу с Украиной

Для достижения договоренностей по транзиту газа и поставкам Украина и Россия должны исключить судебные претензии из повестки дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ. По его словам, российская сторона исходит из того, что для достижения газовых договоренностей необходимо исключить судебные претензии.

Рада установила штрафы за нарушение правил перевозки детей

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей". Наказывать нарушение правил перевозки детей будут штрафами от 510 до 850 гривен.

Погода на 2020 год: украинцев предупредили о сюрпризах

Погода в 2020 году не будет существенно отличаться о той, которая была в прошлом. Глобальных катаклизмов и катастроф не ожидается, но аномальные температуры будут. Последствия глобального потепления для Украины скажутся в повышении температуры воздуха летом и не такой снежной и холодной зимой.