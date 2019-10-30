Розведення сил та позов проти "Газпрому": новини за 29 жовтня

Колаж РБК-Україна

У Золотому Луганської області почалося розведення сил, НАК "Нафтогаз" готує позов проти російського "Газпрому", у Путіна висунули умови для домовленостей по газу з Україною. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 30 жовтня - в матеріалі РБК-Україна

Розведення сил в Золотому: усі подробиці

Розведення сил в Золотому (Луганська область) розпочалося у вівторок, 29 жовтня 2019 року. Добровольці різко висловились щодо початку відведення військ. Тим часом під Офісом президента пройшла акція "Ні кроку назад". В акції взяли участь кілька сотень людей, серед яких представники політичної сили "Свобода", "Національного корпусу" (фото, відео).

"Нафтогаз" готує позов проти "Газпрому"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готує позов проти російської компанії "Газпром". Про це у Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" пред'явить "Газпрому" позов на 11 млрд доларів. За словами Вітренка, 1 листопада українська сторона надішле "Газпрому" позовні вимоги на суму понад 11 млрд доларів, що може стати компенсацією за можливе припинення транзиту російського газу по території України.

У Путіна висунули умови для домовленостей щодо газу з Україною

Для досягнення домовленостей щодо транзиту газу і поставок Україна і Росія повинні виключити судові претензії з порядку денного. Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ. За його словами, російська сторона виходить з того, що для досягнення газових домовленостей необхідно виключити судові претензії.

Рада встановила штрафи за порушення правил перевезення дітей

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №1150 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей". Карати порушення правил перевезення дітей будуть штрафами від 510 до 850 гривень.

Погода на 2020 рік: українців попередили про сюрпризи

Погода у 2020 році не буде істотно відрізнятися від тієї, яка була в минулому. Глобальних катаклізмів і катастроф не очікується, але аномальні температури будуть. Наслідки глобального потепління для України позначаться у підвищенні температури повітря влітку і не такої сніжній і холодній зимі.