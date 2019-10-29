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Под Офисом президента прошла акция "Ні кроку назад"

Новости » Общество    29.10.2019 - 20:16
Под Офисом президента прошла акция "Ні кроку назад"
Фото: акция "Ні кроку назад" (РБК-Украина)

В акции приняли участие несколько сотен людей

В Киеве под Офисом президента прошла акция "Ні кроку назад". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В акции приняли участие несколько сотен людей, среди которых представители политической силы "Свобода", "Национального корпуса".

Перед началом акции, активисты под стенами Офиса президента стали в два ряда, держа буквы, которые складываются в предложения "Какое разведение? Ты же не лох".

В ходе акции участники выкрикивали: "Слава Украине!", "Героям Слава!", "Требование нации - нет капитуляции".

Фото: акция "Ні кроку назад" (РБК-Украина)

Протестующие также принесли с собой флаги Украины, желтый скотч, который является символом "Движения сопротивления капитуляции".

Участники акции подчеркнули, что украинское общество не поддерживает разведения войск в Донбассе, которое все больше выглядит как отступление, без объективных на то причин.

Рух Опору Капітуляції.

Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Также координатор акции Андрей Левус во время своего выступления анонсировал большую акцию "Нет капитуляции" на Майдане Независимости, которая запланирована на 21 ноября.

Рух Опору Капітуляції

Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Отметим, что это уже не первая подобная акция за последнее время. В последний раз акция "Нет капитуляции" состоялась 14 октября. Тогда акцию организовали в знак протеста реализации "формулы Штайнмайера".

Напомним, 29 октября начался процесс разведения сил в Золотом. По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, до встречи в нормандском формате должна пройти разведения сил на ранее согласованных участках.

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