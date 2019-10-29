"Нафтогаз" готовит иск против "Газпрома"

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

В "Нафтогазе" работают над исковыми требованиями к "Газпрому"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" готовит иск против российской компании "Газпром". Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В частности, он прокомментировал новость о том, что вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович разочарован результатами вчерашних трехсторонних переговоров по газу.

"Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к "Газпрому" в новом арбитражном процессе", - отметил Витренко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" предъявит "Газпрому" иск на 11 млрд долларов. По словам Витренко, 1 ноября украинская сторона вышлет "Газпрому" исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за возможное прекращение транзита российского газа по территории Украины.

Накануне в "Нафтогазе" рассказали подробности трехсторонних переговоров по газу. На вчерашней встрече стороны обсуждали, что новый контракт должен быть долгосрочным и заключен с новым оператором украинской ГТС, который с 1 января 2020 года будет выведен из группы "Нафтогаза".