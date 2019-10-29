Разведение сил в Золотом: все подробности

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Разведение сил в Золотом началось сегодня в 12:00

Разведение сил в Золотом (Луганская область) началось сегодня, 29 октября 2019 года. Все подробности о том, как проходит разведение - в материале РБК-Украина.

Зеленский прокомментировал разведение сил в Золотом

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разведение сил в Золотом. По его словам, на участке разведения все спокойно и нет обстрелов.

ТКГ сообщили о разведении сил в Золотом

Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что контактную группу поинформировали о начале разведения сил в Золотом.

Как известно, в Минске (Беларусь) сегодня проходит очередная встреча ТКГ, разведение сил является одной из тем перегвооров.

Сурков прокомментировал разведение сил в Золотом

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что если разведение в Золотом завершится успешно, нужно сразу приступать к аналогичным процедурам в Петровском.

"После чего, не теряя темпа, начать подготовку к нормандскому саммиту", - заявил он Сурков.

В штабе подтвердили разведение сил в Золотом

По информации штаба операции Объединенных сил (ООС) разведение сил в Золотом началось сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00. По данным штаба, разведение проводится с обеих сторон.

В штабе также отметили, что отвод сил не ослабит оборонительные возможности украинских военных.

Позже в штабе также анонсировали брифинг по ситуации в Золотом. Как ожидается, в штабе расскажут о разведении сил в Золотом в 17:00.

В "ЛНР" запустили сигнальные ракеты в знак готовности к разведению сил

Боевики так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР") запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности к разведению сил в Золотом.

Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом

На форуме в Мариуполе, общаясь с журналистами, глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом начинается разведение сил. В частности, он привел данные миссии ОБСЕ, согласно которым, на данном участке с 18 октября соблюдается режим тишины.

Разведение сил в Золотом - одно из условий для встречи "нормандской четверки"

На одном из заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске в октябре была достигнута договоренность о проведении разведения сил на участках в Золотом и Петровском. Как известно, для того, чтобы это стало возможным в течение семи дней должен соблюдаться режим тишины.

Как неоднократно заявляли президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, после проведения разведения сил в Золотом и Петровском будет возможна встреча "нормандской четверки". И как ожидается, нормандский саммит состоится уже в ноябре.