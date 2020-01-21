Разумков рассказал, когда Рада возьмется за рынок земли

На сессии, которая начнется 4 февраля депутаты будут рассматривать законы, которые не успели принять на прошлой

Парламент рассмотрит законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей сессии. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

По его словам, на сессии, которая начнется 4 февраля депутаты будут рассматривать законы, которые не успели принять на предыдущей.

"Есть различные законопроекты, связанные с дерегулированием, и есть законопроект о земле, который рассматривался в первом чтении на прошлой сессии и будет рассматриваться на следующей", - сказал Разумков.

Напомним, в Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли.

Предполагается, что после запуска рынка земли в Украине купить участок можно будет только за безналичные средства.

РБК-Украина сообщало, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде могут заключить новый меморандум по рынку земли.

Как известно, комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 28 декабря 2019 года рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.