ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде могут заключить новый меморандум по рынку земли

Новости » Политика     17.01.2020 - 13:58
В Раде могут заключить новый меморандум по рынку земли
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Закон о рынке земли готовят к рассмотрению в сессионном зале  

В Верховной раде планируют повторно договориться о том, каким образом в сессионном зале рассмотреть тысячи поправок к законопроекту о рынке земли. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рабочая группа попытается упорядочить поправки от ОПЗЖ.

"Мы действительно делали заседание всех глав фракций. На этом заседании мы решили, что мы решили в воскресенье - у нас рабочая группа: господин Сольский и два представителя ОПЗЖ. Будет объединение этих поправок по идентичным принципам. После этого, уже во вторник будем понимать: если мы нашли компромисс, то мы пойдем через комитет снова. Если мы не нашли компромисс, то мы пойдем сразу же в зал", - подчеркнул Арахамия.

Он отметил, что если поправки будут упорядочены, фракции подпишут новый меморандум о рассмотрении в зале. А комитет по вопросам аграрной политики повторно соберется для принятия решения.

"Мы договорились со всеми фракциями, чтобы найти путь (рассмотрения большого количества поправок в зале, - ред.). Если мы это делаем, то мы делаем совещание со всеми фракциями и принимаем меморандум ко второму чтению", - заявил Арахамия.

Он отметил, что наибольшее количество поправок подано фракцией ОПЗЖ.

Напомним, на этой неделе в Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли.

Предполагается, что после запуска рынка земли в Украине купить участок можно будет только за безналичные средства.

"Слуга народа" готова поддержать отставку Гончарука и назвала условие
Новости Украины меморандумВерховная РадаРынок землиДавид Арахамия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь