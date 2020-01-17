В Раде могут заключить новый меморандум по рынку земли

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Закон о рынке земли готовят к рассмотрению в сессионном зале

В Верховной раде планируют повторно договориться о том, каким образом в сессионном зале рассмотреть тысячи поправок к законопроекту о рынке земли. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, рабочая группа попытается упорядочить поправки от ОПЗЖ.

"Мы действительно делали заседание всех глав фракций. На этом заседании мы решили, что мы решили в воскресенье - у нас рабочая группа: господин Сольский и два представителя ОПЗЖ. Будет объединение этих поправок по идентичным принципам. После этого, уже во вторник будем понимать: если мы нашли компромисс, то мы пойдем через комитет снова. Если мы не нашли компромисс, то мы пойдем сразу же в зал", - подчеркнул Арахамия.

Он отметил, что если поправки будут упорядочены, фракции подпишут новый меморандум о рассмотрении в зале. А комитет по вопросам аграрной политики повторно соберется для принятия решения.

"Мы договорились со всеми фракциями, чтобы найти путь (рассмотрения большого количества поправок в зале, - ред.). Если мы это делаем, то мы делаем совещание со всеми фракциями и принимаем меморандум ко второму чтению", - заявил Арахамия.

Он отметил, что наибольшее количество поправок подано фракцией ОПЗЖ.

Напомним, на этой неделе в Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли.

Предполагается, что после запуска рынка земли в Украине купить участок можно будет только за безналичные средства.