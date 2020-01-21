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Разумков розповів, коли Рада візьметься за ринок землі

Новини » Політика     21.01.2020 - 00:50
Разумков розповів, коли Рада візьметься за ринок землі

На сесії, яка почнеться 4 лютого депутати будуть розглядати закони, які не встигли прийняти на минулій

Парламент розгляне законопроект про ринок землі у другому читанні на наступній сесії. Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає РБК-Україна.

За його словами, на сесії, яка почнеться 4 лютого депутати будуть розглядати закони, які не встигли взяти на попередній.

"Є різні законопроекти, пов'язані з дерегуляцією, і є законопроект про землю, який розглядався у першому читанні на минулій сесії і буде розглядатися на наступній", - сказав Разумков.

Нагадаємо, в Раді презентували остаточну версію законопроекту про ринок землі.

Передбачається, що після запуску ринку землі в Україні купити ділянку можна буде тільки за безготівкові кошти.

РБК-Україна повідомляло, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді можуть укласти новий меморандум щодо ринку землі.

Як відомо, комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 28 грудня 2019 року рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати наприкінці 2020 року.

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