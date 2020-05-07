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Разумков открыл внеочередное заседание Рады 7 мая

Новости » Политика     07.05.2020 - 14:07
Разумков открыл внеочередное заседание Рады 7 мая
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего парламентарии рассмотрят три законопроекта

Спикер парламента Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание Верховной рады Украины в четверг, 7 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

В зале зарегистрировались 317 нардепов.

В частности, Рада рассмотрит законопроекты о размерах обязательного госстрахования медиков, а именно законопроекты №№3376-3376-1 "О внесении изменений в закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней"(об определении размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней)".

Также парламентарии рассмотрят законопроект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19".

Напомним, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 7 мая. Заседание было созвано по требованию более 150 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины может выйти из карантина 18 мая. Автором соответствующего проекта постановления стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Согласно проекту, Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.

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