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Рада может выйти из карантина 18 мая

Новости » Политика     05.05.2020 - 18:28
Рада может выйти из карантина 18 мая
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Соответствующий проект постановления внес Давид Арахамия

Верховная рада Украины может выйти из карантина 18 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №3434 от 5 мая, размещенный на сайте Верховной рады.

Автором проекта постановления стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Согласно проекту, Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада соберется на внеочередное заседание 7 мая по требованию 157 нардепов. В ходе заседания нардепы рассмотрят законопроекты о социальной защите медиков.

Ранее депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Рада соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая.

Отметим, карантин в Украине решением Кабинета министров продлен до 22 мая, однако, с 11 мая начнется первый этап ослабления ограничений. В частности, будет разрешено гулять в парках и скверах; откроются салоны красоты; смогут работать летние площадки кафе и ресторанов; общепиты смогут работать на вынос; возобновят работу нотариусы, адвокаты, стоматологи; разрешается оптовая и розничная торговля.

Также РБК-Украина писало, что Рада вернется к пленарному режиму сразу после ослабления карантина. По словам главы парламента Дмитрия Разумкова, многие парламентарии поддерживают инициативу вернуться к стандартному режиму работы Рады.

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