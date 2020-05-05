Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание состоится в 14:00 четверга

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 7 мая. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Заседание было созвано по требованию более 150 парламентариев.

"В связи с требованием 156 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание... на 14 часов 7 мая 2020 года", - указывается в сообщении.

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в четверг, 7 мая, состоится внеочередное заседание Верховной рады по требованию 157 парламентариев. Он отметил, что в ходе заседания нардепы рассмотрят законопроекты о социальной защите медиков. Депутат подчеркнул, что впервые внеочередное заседание состоится по требованию оппозиции - из 157 подписей только четыре подписи от фракции "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина ранее, вчера Разумков заявил, что внеочередное заседание скорее всего состоится в следующий вторник.

Так, ранее депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Рада соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая.