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Разумков відкрив позачергове засідання Ради 7 травня

Новини » Політика     07.05.2020 - 14:07
Разумков відкрив позачергове засідання Ради 7 травня
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього парламентарі розглянуть три законопроекти

Спікер парламенту Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання Верховної ради України у четвер, 7 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

У залі зареєструвалися 317 нардепів.

Зокрема, Рада розгляне законопроекти про розміри обов'язкового держстрахування медиків, а саме законопроекти №№3376-3376-1 "Про внесення змін до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб)".

Також парламентарі розглянуть законопроект №3380 "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19".

Нагадаємо, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 7 травня. Засідання було скликане на вимогу понад 150 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України може вийти з карантину 18 травня. Автором відповідного проекту постанови став глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Згідно з проектом, Рада починає працювати у звичайному режимі з 18 травня.

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Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
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