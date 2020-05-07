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Нардепы собираются на внеочередное заседание Рады: в повестке дня три законопроекта

Новости » Политика     07.05.2020 - 08:53
Нардепы собираются на внеочередное заседание Рады: в повестке дня три законопроекта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В повестке дня только три законопроекта

Законопроекты о страховании медиков, которые работают с COVID-19 и повышение потенциала системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни сегодня нардепы рассмотрят на внеочередном заседании Рады. Этом говорится в повестке дня парламента.

Как отмечается, в повестке дня только три законопроекта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам Областных государственных администраций увольнением, если не будет решен вопрос задержки выплаты надбавок медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

Отметим, ранее Рада поддержала законопроект №3279-д об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медикам.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада соберется на внеочередное заседание 7 мая по требованию 157 нардепов. В ходе заседания нардепы рассмотрят законопроекты о социальной защите медиков.

Ранее депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качур заявил, что Рада соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая.

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