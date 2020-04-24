Разумков открыл внеочередное заседание Рады

В ходе заседания нардепы рассмотрят три постановления и шесть законопроектов
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание парламента в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.
В зале зарегистрировались 332 нардепа.
"В зале зарегистрировано 332 народных депутатов. Внеочередное заседание объявляю открытым", - заявил Разумков.
Отметим, в ходе заседания депутаты рассмотрят три постановления и шесть законопроектов. В частности среди постановлений:
Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в пятницу, 24 апреля. Заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.
Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что в Раде в пятницу будет два внеочередных заседания.