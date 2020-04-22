ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада проведет два внеочередных заседания в пятницу, - нардеп

Новости » Политика     22.04.2020 - 10:50
Рада проведет два внеочередных заседания в пятницу, - нардеп
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На повестке дня - разблокирование подписания двух законов

В Верховной раде в пятницу будет два внеочередных заседания. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На одном из заседаний планируется разблокировать подписание двух законов.

"В пятницу будет два заседания. Первое будет инициировать президент Украины своим письмом. На нем планируется отменить постановления об отмене закона об изменениях в регламенте, децентрализационного закона, к нему также были зарегистрированы постановления. Я думаю, что будут рассмотрены также законопроекты, которые связанные с кредитами для аграриев. Ряд вопросов по различным темам", - заявила Кравчук.

По ее словам, также на заседании планируют рассмотреть законопроект №2769.

"Также речь шла о том, чтобы уменьшить в девять раз задаток на участие в местных выборах", - добавила парламентарий.

Кравчук отметила, что проведение второго внеочередного заседания будет инициировано народными депутатами.

"Вчера собирались подписи. Инициатива "Батькивщины", но наши депутаты также подписывают. Речь идет о создании ВСК по тем фактам, о которых заявлял бывший министр финансов Уманский по злоупотреблениям по НДС, по государственному бюджету", - добавила нардеп.

Напомним, ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура анонсировал, что ВР соберется на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля. Заседание должно начаться после обеда - в 13:00. Повестка дня при этом не разглашается.

Как писало РБК-Украина, ранее глава фракции СН Давид Арахамия анонсировал, что следующее внеочередное заседание Верховной рады Украины может состояться в среду, 22 апреля.

Рада соберется в пятницу на внеочередное заседание Внеочередное заседание Рады может состояться в пятницу, - источник
Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеЕвгения Кравчук
News
On Top