Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Начало заседания запланировано на 13:00

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

Так, заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента... созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ на 13 часов 24 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в Раде в пятницу будет два внеочередных заседания. Она отмечала, что на одном из заседаний планируется разблокировать подписание двух законов.

Как писало РБК-Украина, нардеп от фракции СН Александр Качура анонсировал, что ВР соберется на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля. Заседание должно начаться после обеда - в 13:00. Он также отмечал, что повестка дня заседания станет известна в среду.