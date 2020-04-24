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Разумков відкрив позачергове засідання Ради

Новини » Політика     24.04.2020 - 13:12
Разумков відкрив позачергове засідання Ради
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході засідання нардепи розглянуть три постанови і шість законопроектів

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту в п'ятницю, 24 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

У залі зареєструвалися 332 нардепи.

"У залі зареєстровано 332 народних депутатів. Позачергове засідання оголошую відкритим", - заявив Разумков.

Відзначимо, в ході засідання депутати розглянуть три постанови і шість законопроектів. Зокрема серед постанов:

  • проект постанови про скасування рішення Ради від 16 квітня про прийняття в цілому як закону проекту ЗУ "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанню правами народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);
  • проект постанови про скасування результатів голосування Верховної ради України від 16.04.2020 року про прийняття у другому читанні як закону проект закону про внесення змін до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" (№ 2653-П).

Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у п'ятницю, 24 квітня. Засідання скликане у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що в Раді в п'ятницю буде два позачергових засідання.

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Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
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